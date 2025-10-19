Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Шеф КДБ Білорусі Тертель: у нас тривають контакти з американцями й ми готові розмовляти з українською владою

Анатолій Буряк
19 жовтня, 2025 неділя
21:52
Світ Голова Комітету державної безпеки Республіки Білорусь Іван Тертель

Підконтрольний самопроголошеному президенту Лукашенку очільник білоруського КДБ генерал-лейтенант Іван Тертель дав інтерв'ю державному пропагандистському телеканалу "Білорусь-1", що вийшло ввечері у неділю, 19 жовтня 2025 року

Зміст

У ньому він торкнувся взаємин зі США та Україною, передає БЕЛТА.

"Білорусько-американські контакти продовжуються. Це знаходиться в руслі стратегічних інтересів і Республіки Білорусь, і американської сторони, тому йдуть переговори, є позитивні тенденції", - сказав Тертель.

Що ж стосується України, то тут білоруська влада та спецслужби, зазначив шеф КДБ, вважають, що "необхідно зустрічатися".

"У цьому відношенні є наша позиція про те, що необхідно зустрічатися і в цій обстановці знаходити консенсус. Ця робота теж ведеться. Звичайно, тут багато залежить від української сторони. Наш президент працює максимально на те, щоб стабілізувати ситуацію в регіоні. І ми знайшли баланс інтересів сторін у цій дуже і дуже непростій і з великою тенденцією до загострення ситуації. І я переконаний, що тільки шляхом тихих, спокійних переговорів, пошуку компромісу ми можемо залагодити цю ситуацію", - заявив Тертель.

  • Завдяки втручанню США протягом 2025 року в Білорусі вже відбулося кілька звільнень політв'язнів. В обмін на це Вашингтон обіцяє Лукашенку послаблення економічних санкцій.
