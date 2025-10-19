Шеф КДБ Білорусі Тертель: у нас тривають контакти з американцями й ми готові розмовляти з українською владою

У ньому він торкнувся взаємин зі США та Україною, передає БЕЛТА.

"Білорусько-американські контакти продовжуються. Це знаходиться в руслі стратегічних інтересів і Республіки Білорусь, і американської сторони, тому йдуть переговори, є позитивні тенденції", - сказав Тертель.

Що ж стосується України, то тут білоруська влада та спецслужби, зазначив шеф КДБ, вважають, що "необхідно зустрічатися".

"У цьому відношенні є наша позиція про те, що необхідно зустрічатися і в цій обстановці знаходити консенсус. Ця робота теж ведеться. Звичайно, тут багато залежить від української сторони. Наш президент працює максимально на те, щоб стабілізувати ситуацію в регіоні. І ми знайшли баланс інтересів сторін у цій дуже і дуже непростій і з великою тенденцією до загострення ситуації. І я переконаний, що тільки шляхом тихих, спокійних переговорів, пошуку компромісу ми можемо залагодити цю ситуацію", - заявив Тертель.