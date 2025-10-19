Шеф КДБ Білорусі Тертель: у нас тривають контакти з американцями й ми готові розмовляти з українською владою
Підконтрольний самопроголошеному президенту Лукашенку очільник білоруського КДБ генерал-лейтенант Іван Тертель дав інтерв'ю державному пропагандистському телеканалу "Білорусь-1", що вийшло ввечері у неділю, 19 жовтня 2025 року
У ньому він торкнувся взаємин зі США та Україною, передає БЕЛТА.
"Білорусько-американські контакти продовжуються. Це знаходиться в руслі стратегічних інтересів і Республіки Білорусь, і американської сторони, тому йдуть переговори, є позитивні тенденції", - сказав Тертель.
Що ж стосується України, то тут білоруська влада та спецслужби, зазначив шеф КДБ, вважають, що "необхідно зустрічатися".
"У цьому відношенні є наша позиція про те, що необхідно зустрічатися і в цій обстановці знаходити консенсус. Ця робота теж ведеться. Звичайно, тут багато залежить від української сторони. Наш президент працює максимально на те, щоб стабілізувати ситуацію в регіоні. І ми знайшли баланс інтересів сторін у цій дуже і дуже непростій і з великою тенденцією до загострення ситуації. І я переконаний, що тільки шляхом тихих, спокійних переговорів, пошуку компромісу ми можемо залагодити цю ситуацію", - заявив Тертель.
- Завдяки втручанню США протягом 2025 року в Білорусі вже відбулося кілька звільнень політв'язнів. В обмін на це Вашингтон обіцяє Лукашенку послаблення економічних санкцій.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.48 Купівля 41.48Продаж 41.96
- EUR Купівля 48.41Продаж 49.12
- Актуальне
- Важливе