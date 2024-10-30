Шварценеггер підтримав Гарріс та розкритикував Трампа

Про це Шварценеггер написав у мережі X.

За словами актора, який збудував політичну кар'єру в Республіканській партії, наразі його не влаштовують обидві найбільші американські політсили, але у нинішній ситуації він віддасть голос за Гарріс.

"Я завжди буду передовсім американцем, а вже потім республіканцем. Ось чому цього тижня я голосуватиму за Камалу Гарріс та Тіма Волза", - написав Шварценеггер.

Він розкритикував кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа за те, що той не зміг гідно прийняти програш на минулих виборах.

"Він буде розділяти, він ображатиме, він знайде нові способи бути більш неамериканським, ніж він був, і ми, люди, не отримаємо нічого, крім більшої злості. Я хочу руху країни вперед і попри те, що в мене багато розбіжностей з їхньою платформою, я вважаю, що єдиний спосіб зробити це — проголосувати за Гарріс та Волза", - підсумував Шварценеггер.