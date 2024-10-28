Де Ніро та Ді Капріо закликали голосувати за Гарріс

Про це повідомляє CBS News.

На заході з назвою Philadelphian for Kamala Harris також були володарка премії "Еммі" Керрі Вашингтон, актриса Тесса Томпсон і актор Брайан Тайрі Генрі.

Подію очолила міська голова Філадельфії Шерелл Паркер і регіональний голова кампанії Black Women for Harris Дон Чавоус.

За словами мера Паркер, шлях до Білого дому "пролягає прямо через штат Філадельфія". Вона наголосила на значенні штату у формуванні національних результатів.

Зірки говорили про важливість голосування, всі підтримали кандидатуру Гарріс.

Ді Капріо, зокрема, висловився на підтримку позиції Гарріс щодо клімату.

"Незалежно від того, чи є у нас адміністрація, яка не заперечує наукові факти, яка вірить у 99% наукової спільноти, коли мова заходить про техногенну кліматичну кризу. Вибір не може бути більш чітким, і цей вибір - віце-президент Камала Гарріс", - сказав він.

А Де Ніро відкрито й різко висловлював свою зневагу до Дональда Трампа.