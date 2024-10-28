Де Ніро та Ді Капріо закликали голосувати за Гарріс
Голівудські зірки Роберт Де Ніро та Леонардо Ді Капріо взяли участь у заході на підтримку кандидата в президенти Камали Гарріс у Філадельфії. Вони закликали людей активно голосувати
Про це повідомляє CBS News.
На заході з назвою Philadelphian for Kamala Harris також були володарка премії "Еммі" Керрі Вашингтон, актриса Тесса Томпсон і актор Брайан Тайрі Генрі.
Подію очолила міська голова Філадельфії Шерелл Паркер і регіональний голова кампанії Black Women for Harris Дон Чавоус.
За словами мера Паркер, шлях до Білого дому "пролягає прямо через штат Філадельфія". Вона наголосила на значенні штату у формуванні національних результатів.
Зірки говорили про важливість голосування, всі підтримали кандидатуру Гарріс.
Ді Капріо, зокрема, висловився на підтримку позиції Гарріс щодо клімату.
"Незалежно від того, чи є у нас адміністрація, яка не заперечує наукові факти, яка вірить у 99% наукової спільноти, коли мова заходить про техногенну кліматичну кризу. Вибір не може бути більш чітким, і цей вибір - віце-президент Камала Гарріс", - сказав він.
А Де Ніро відкрито й різко висловлював свою зневагу до Дональда Трампа.
- Американська співачка Бейонсе 25 жовтня виступила з промовою на мітингу в Х'юстоні, штат Техас, під час якої висловила підтримку кандидатці в президенти США від Демократичної партії Камалі Гарріс
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