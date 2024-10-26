Співачка Бейонсе підтримала Гарріс під час виступу на передвиборчому мітингу
Американська співачка Бейонсе у п'ятницю, 25 жовтня, виступила з промовою на мітингу в Х'юстоні, штат Техас, під час якої висловила підтримку кандидатці в президенти США від Демократичної партії Камалі Гарріс
Про це інформує The Hill.
"Ми всі є частиною чогось значно більшого. Ми повинні проголосувати. Ви нам потрібні... Настав час заспівати нову пісню - пісню, яка почалася 248 років тому. Старі нотки падіння, розбрату, відчаю вже не лунають", - сказала Бейонсе.
Вона зазначила, що перебуває на передвиборчому мітингу не як знаменитість, а як мати, яка хоче забезпечити своїм дітям свободу.
"Я тут як мати, яка глибоко піклується про світ, у якому живуть мої діти й всі наші діти, світ, де ми можемо вільно розпоряджатися своїм тілом, світ, де ми не розділені. Ми потребуємо вас. Ваш голос має силу і значення. Ваш голос - один із найцінніших інструментів, і ви нам потрібні", - додала Бейонсе.
Крім того, під час мітингу в Х'юстоні підтримку на адресу Гарріс висловила співачка Келлі Роуленд. Вона також заявила, що вже проголосувала за Гарріс на достроковому голосуванні.
- Нагадаємо, раніше співачка також дозволила Гарріс використовувати свій хіт під час всієї передвиборчої кампанії.
- Також на передвиборчому мітингу демократів у Детройті 22 жовтня кандидатку від демократів підтримали колишній президент США Барак Обама та американський репер Емінем. Обама навіть зачитав реп.
- Актуальне
- Важливе