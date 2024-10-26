Співачка Бейонсе підтримала Гарріс під час виступу на передвиборчому мітингу

Про це інформує The Hill.

"Ми всі є частиною чогось значно більшого. Ми повинні проголосувати. Ви нам потрібні... Настав час заспівати нову пісню - пісню, яка почалася 248 років тому. Старі нотки падіння, розбрату, відчаю вже не лунають", - сказала Бейонсе.

Вона зазначила, що перебуває на передвиборчому мітингу не як знаменитість, а як мати, яка хоче забезпечити своїм дітям свободу.

"Я тут як мати, яка глибоко піклується про світ, у якому живуть мої діти й всі наші діти, світ, де ми можемо вільно розпоряджатися своїм тілом, світ, де ми не розділені. Ми потребуємо вас. Ваш голос має силу і значення. Ваш голос - один із найцінніших інструментів, і ви нам потрібні", - додала Бейонсе.

Крім того, під час мітингу в Х'юстоні підтримку на адресу Гарріс висловила співачка Келлі Роуленд. Вона також заявила, що вже проголосувала за Гарріс на достроковому голосуванні.