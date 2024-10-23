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Емінем підтримав Камалу Гарріс, а Обама зачитав хіт репера на мітингу в Детройті

Світлана Кравченко
23 жовтня, 2024 середа
11:42
Світ Обама та Емінем

Колишній президент США Барак Обама та американський репер Емінем на передвиборчому мітингу демократів у Детройті 22 жовтня підтримали Камалу Гарріс. Обама навіть зачитав реп у підтримку кандидатки у президенти

Зміст

Про це пише ABC News.

Під час короткого виступу у Детройті, своєму рідному місті, Емінем заявив, що Камала Гарріс підтримує "майбутнє цієї країни, де ці та багато інших свобод будуть захищені й підтримані". Музикант закликав усіх віддати свій голос за неї.

"Як більшість з вас знає, місто Детройт і весь штат Мічиган багато значать для мене. І перед цими виборами увага прикута до нас більше, ніж будь-коли. І я вважаю, що важливо використовувати свій голос. Тому я закликаю всіх вийти та проголосувати", - заявив американський репер.

Після цього Емінем запросив на сцену експрезидента Барака Обаму, який також висловився на підтримку Камали Гарріс. Після цього той зачитав легендарну пісню Емінема Lose Yourself.

Крім того, колишній очільник Білого дому назвав Дональда Трампа непридатним, пригадавши, що той під час одного з останніх мітингів 40 хвилин пританцьовував під музику після того, як дві людини знепритомніли на цьому заході.

"Якби ваш дідусь так поводився, ви б хвилювалися. Це той, хто хоче безконтрольної влади. Нам не потрібно дивитися, як виглядає старший, божевільний Дональд Трамп без поручнів. Америка готова перегорнути сторінку", - зазначив Обама.

  • Ще наприкінці липня експрезидент США Обама разом зі своєю дружиною Мішель підтримали кандидатуру Камали Гарріс на виборах президента США. Подружжя вважає, що вона буде "фантастичною президенткою".
Теги:
Новини
вибори президента
Барак Обама
вибори у США
США
Камала Гарріс
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