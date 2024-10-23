Емінем підтримав Камалу Гарріс, а Обама зачитав хіт репера на мітингу в Детройті

Про це пише ABC News.

Під час короткого виступу у Детройті, своєму рідному місті, Емінем заявив, що Камала Гарріс підтримує "майбутнє цієї країни, де ці та багато інших свобод будуть захищені й підтримані". Музикант закликав усіх віддати свій голос за неї.

"Як більшість з вас знає, місто Детройт і весь штат Мічиган багато значать для мене. І перед цими виборами увага прикута до нас більше, ніж будь-коли. І я вважаю, що важливо використовувати свій голос. Тому я закликаю всіх вийти та проголосувати", - заявив американський репер.

Після цього Емінем запросив на сцену експрезидента Барака Обаму, який також висловився на підтримку Камали Гарріс. Після цього той зачитав легендарну пісню Емінема Lose Yourself.

Obama raps Eminem's "Lose Yourself," after being introduced by the rapper at a rally for Harris in Detroit, MI. pic.twitter.com/MqXJzplZPY — MSNBC (@MSNBC) October 23, 2024

Крім того, колишній очільник Білого дому назвав Дональда Трампа непридатним, пригадавши, що той під час одного з останніх мітингів 40 хвилин пританцьовував під музику після того, як дві людини знепритомніли на цьому заході.

"Якби ваш дідусь так поводився, ви б хвилювалися. Це той, хто хоче безконтрольної влади. Нам не потрібно дивитися, як виглядає старший, божевільний Дональд Трамп без поручнів. Америка готова перегорнути сторінку", - зазначив Обама.