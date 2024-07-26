"Вона буде фантастичною президенткою": Барак і Мішель Обама підтримали кандидатуру Камали Гарріс

Про це Барак Обама повідомив у Х.

На початку цього тижня він разом із дружиною зателефонували Камалі Гарріс та сказали, що вона буде "фантастичною президенткою Сполучених Штатів, і що вона має нашу повну підтримку".

"У цей критичний для нашої країни момент ми зробимо все можливе, щоб вона перемогла в листопаді. Ми сподіваємося, що ви приєднаєтеся до нас", - написав Обама.

Що відомо про кандидатуру Камали Гарріс

Президент Сполучених Штатів Джо Байден увечері 21 липня 2024 року офіційно заявив про вихід із передвиборчих перегонів. Пізніше Байден виклав пост, де запропонував кандидатуру Камали Гарріс на пост президента США від Демократичної партії.

Згодом стало відомо, що голови Демократичної партії в усіх штатах підтримали віцепрезидентку Камалу Гарріс, як нову кандидатку від партії на майбутніх виборах очільника Білого дому.

Станом на вівторок, 23 липня, кампанія віцепрезидентки Камали Гарріс зібрала 100 млн доларів з моменту її вступу в президентські перегони в неділю.

Кандидатуру Камали Гарріс від Демократичної партії на виборах президента США 23 липня офіційно підтримали лідери демократів у Конгресі.

Згодом експрезидент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про свою готовність до дебатів із чинною віцепрезиденткою Камалою Гарріс.

Згідно з опитуванням The New York Times, наразі Камала Гарріс відстає від Дональда Трампа на 1% серед вірогідних виборців і на 2% - серед зареєстрованих.