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Головна Світ Гарріс відстає від Трампа на 1% серед вірогідних виборців і на 2% - серед зареєстрованих, - The New York Times

Гарріс відстає від Трампа на 1% серед вірогідних виборців і на 2% - серед зареєстрованих, - The New York Times

Ксенія Золотова
26 липня, 2024 п'ятниця
06:59
Світ Камала Гарріс

Згідно з опитуванням The New York Times, Камала Гарріс відстає від Дональда Трампа на 1% серед вірогідних виборців і на 2% - серед зареєстрованих

Зміст

Про це йдеться у статті видання.

Через кілька днів після відмови Джо Бадена від своєї кампанії, опитування показало, що демократи об’єдналися за Гарріс як імовірного кандидата, причому лише 14% сказали, що віддадуть перевагу іншому варіанту. Переважна більшість 70% виборців Демократичної партії заявили, що вони хочуть, щоб партія швидко консолідувалася за віцепрезиденткою.

Її швидке повторне збирання демократичної коаліції, здається, допомогло зменшити значну перевагу Трампа над паном Байденом лише кілька тижнів тому, пише NYT: Гарріс отримала 93% підтримки від демократів, стільки ж містер Трамп отримав від республіканців.

Загалом Трамп випереджає Гарріс із 48% проти 47% серед вірогідних виборців. Це помітне покращення для демократів у порівнянні з опитуванням Times/Siena на початку липня, яке показало, що Байден відстає на шість процентних пунктів після поганих результатів у дебатах, які зрештою вибили його з перегонів.

Серед зареєстрованих виборців Трамп випереджає Гарріс з результатом 48% проти 46%. Він лідирував серед зареєстрованих виборців на дев’ять відсотків над паном Байденом у опитуванні після дебатів, нагадує видання.

Опитування показало, що Гарріс отримала близько 60%підтримки виборців до 30 років та латиноамериканських виборців, груп, з якими Байден постійно боровся.

Виборці вже більше налаштовані на перегони, пише видання, адже напередодні червневих дебатів лише 48% виборців заявили, що приділяють велику увагу президентській кампанії. Зараз цей показник становить 64%, хоча інтерес незалежних кандидатів продовжує відставати від інтересу демократів і республіканців.

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Національні настрої залишаються похмурими, але помітно меншими: 61% бачать, що країна рухається в неправильному напрямку, проте цей показник нижче, ніж був в останні місяці.

Рейтинг підтримки Гарріс зріс на 10 процентних пунктів з лютого, зокрема до 46%, що краще за рейтинг Байдена, але все ще поступається Трампу.

Серед найбільших сильних сторін Гарріс і Трампа в опитуванні було те, що виборці вважали їх розумними та мають правильний темперамент, щоб справлятися з роботою. Гарріс отримує трохи вищі "оцінки за свою кмітливість: 66% виборців сказали, що "розумна", у порівнянні з 59% Трампа.

"Жоден з кандидатів не має переваги в здатності об’єднати країну, що свідчить про те, що, мабуть, у цю епоху глибокої політичної поляризації мало хто вірить, що національна єдність взагалі можлива", - резюмували у The New York Times.

  • Американський телеканал Fox News запропонував кандидату у президенти США Дональду Трампу і віцепрезидентці Камалі Гарріс провести їхні дебати на своєму майданчику 17 вересня у штаті Пенсильванія.
Теги:
вибори
вибори президента
Дональд Трамп
вибори у США
США
Камала Гарріс
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