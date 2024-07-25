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OPINION

Трампу доведеться їсти власноруч заварену кашу

Вікторія Сюмар
25 липня, 2024 четвер
14:04
Погляд Вікторія Сюмар

Американські вибори надважливі для України, і це очевидно всім. Поза тим, спостерігати за ними неймовірно цікаво і з технологічного погляду

Зміст

Виборча стратегія Дональда Трампа базувалася на критиці спроможності Джо Байдена виконувати обовʼязки президента. Трамп без жодних докорів сумління називав Байдена "найгіршим президентом в історії", і всіляко підкреслював його вікові обмеження.

Але після рішення Байдена знятися з перегонів, ця стратегія несподівано повернулася проти самого Трампа, адже він не значно молодший, а по завершенню терміну ризикує стати найстарішим президентом США. І тому республіканцям доведеться перебудовувати свою кампанію.

І тепер, коли його конкуренткою ймовірно стане значно молодша Камала Гарріс, демократи точно згадають Трампу все в стилі політичного айкідо.

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Після виступу у Вісконсині Камали Гарріс стали зрозумілими основні акценти можливої кампанії демократів.

"Як колишній прокурор Каліфорнії я мала справу з шахраями, сексуальними насильниками та іншими, а отже, добре розумію типаж, до якого належить Трамп", - сказала вона. І тому цілком реально, що вона буквально як прокурор може розвінчувати основні тези Трампа, які, м'яко кажучи, часто не позбавлені популізму.

До того ж Трампу доведеться на дебатах дискутувати з жінкою, і в такій дискусії, перебравши з хамством, легко програти. Це певний виклик для впевненого в собі Дональда.

Трамп натомість вдало доповнив себе кандидатом у віцепрезиденти Венсом, який є втіленням американської мрії. Бо виростаючи з наркозалежною матірʼю в бідній родині зміг стати ким став. І про це можна навіть подивитися фільм на платформі Нетфлікс.

Але таку ж мрію уособлює собою і Гарріс, темношкіра жінка, батьки якої - емігранти з Ямайки та Індії, що змогли стати науковцями, а їх донька - першою жінкою віце-президенткою в історії США.

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Тому це теж про мрію, якою є Америка для всіх тих, хто прагне там життя і карʼєри.

Вибори — це наратив, історія, міф, який кандидат доносить людям. І він значно ширший за ідеологічну програму, якщо сам кандидат є уособленням свого ж міфу…

Кампанія, яка починалася достатньо банально, зараз виглядає зовсім інакше. Бо на боці Гарріс цілком можуть виступити популярні американські зірки, такі як феноменальна Тейлор Свіфт та вкрай переконлива Опра Вінфрі.

Так, все вирішуватиметься в кількох штатах, які вагаються. Так працює виборча система США. Але напевне можна сказати одне: результати не будуть визначені аж до кінцевого підрахунку голосів. І в цьому в США вже точно є переможець. Цей переможець — демократія.

Ну а найголовніше для України в цих виборах — побути осторонь і втримати двопартійну підтримку США).

Джерело

Про автора. Вікторія Сюмар, журналістка, медіаекспертка.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Світ
політика
вибори президента
Джо Байден
Дональд Трамп
республіканці
вибори у США
США
Камала Гарріс
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