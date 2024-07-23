Тепер республіканці опиратимуться зняттю Байдена
Питання, яке залишиться без відповіді: коли Байден насправді вирішив знятися з перегонів
Тобто чи свідомо він чекав, поки Трамп номінує свого віце-, і тим остаточно визначить спрямування своєї кампанії.
Питання, на яке скоро буде відповідь: кого пані Камала номінує своїм віце-.
Ні, я не очікую, що будь-хто інший зможе випередити її як консенсусна постать.
Але тепер починається цілком нова гра, хай як республіканці будуть опиратися... зняттю Байдена з перегонів (надто вже він був зручний для них спаринг-партнер!). А Байдену ніхто не зможе дорікнути, що він не зробив всього, що міг... для перемоги своєї партії.
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Не хочу забігати так далеко наперед, але якщо Трамп програє вибори й традиційно не визнає поразки, розрулювати цю ситуацію буде саме Байден. І руки в нього будуть розв'язані, зокрема, нещодавнім рішенням Верховного Суду США стосовно (без)відповідальності Трампа за заворушення 6 січня 2021 року.
Словом, у президентські вибори в США повернулася інтрига. І навіть не одна інтрига...
Про автора. Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.
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