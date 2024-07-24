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Лідери демократів у Конгресі США підтримали кандидатуру Гарріс на президентських виборах

Ксенія Золотова
24 липня, 2024 середа
01:34
Світ конгрес США

У вівторок, 23 липня, кандидатуру Камали Гарріс від Демократичної партії на виборах президента США офіційно підтримали лідери демократів у Конгресі

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Про це повідомляє "Голос Америки".

Зазначається, що кандидатура Гарріс набирає все ширшої популярності і всередині партії.

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"Численні демократи виказують їй свою підтримку і жоден із ключових потенційних опонентів не оголосив планів змагатися із нею", - пише видання.

Її кандидатуру також офіційно підтримали лідери демократів у Конгресі. 

Що передувало

Президент Сполучених Штатів Джо Байден увечері 21 липня 2024 року офіційно заявив про вихід із передвиборчих перегонів. Пізніше Байден виклав пост, де запропонував кандидатуру Камали Гарріс на пост президента США від Демократичної партії.

Згодом стало відомо, що голови Демократичної партії в усіх штатах підтримали віцепрезидентку Камалу Гарріс, як нову кандидатку від партії на майбутніх виборах очільника Білого дому.

Вже за перші години після виходу Байдена з президентської гонки, американці зібрали 46,7 млн доларів на передвиборчу кампанію віцепрезидентки Камали Гарріс.

А за першу добу після виходу президента Байдена з виборчої гонки кампанія Гарріс зібрала 81 млн доларів.

Станом на вівторок, 23 липня, кампанія віцепрезидентки Камали Гарріс зібрала 100 млн доларів з моменту її вступу в президентські перегони в неділю.

Теги:
вибори
політика
вибори президента
вибори у США
США
Камала Гарріс
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