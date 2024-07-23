Кампанія Гарріс зібрала $100 млн з моменту її вступу в президентські перегони

Про це повідомляє ABC News.

За даними кампанії Гарріс, основна сума була зібрана в період з неділі, коли президент Джо Байден оголосив про свою відмову від участі у виборах, до вечора понеділка.

Гроші були зібрані Національним комітетом Демократичної партії та його спільними комітетами зі збору коштів.

Крім того, як зазначили у передвиборчому штабі, близько 58 тисяч людей зареєструвалися як волонтери кампанії віцепрезидента, що більш ніж у 100 разів перевищує середньоденний показник реєстрації.

Що передувало

Президент Сполучених Штатів Джо Байден увечері 21 липня 2024 року офіційно заявив про вихід із передвиборчих перегонів. Пізніше Байден виклав пост, де запропонував кандидатуру Камали Гарріс на пост президента США від Демократичної партії.

Згодом стало відомо, що голови Демократичної партії в усіх штатах підтримали віцепрезидентку Камалу Гарріс, як нову кандидатку від партії на майбутніх виборах очільника Білого дому.

Вже за перші години після виходу Байдена з президентської гонки, американці зібрали 46,7 млн доларів на передвиборчу кампанію віцепрезидентки Камали Гарріс.

А за першу добу після виходу президента Байдена з виборчої гонки кампанія Гарріс зібрала 81 млн доларів.