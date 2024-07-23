Бейонсе дозволила Камалі Гарріс використовувати хіт Freedom як офіційну пісню виборчої кампанії

Про це пише CNN.

У понеділок, 22 липня віцепрезидентка Камала Гарріс, під час свого першого офіційного візиту до передвиборчого штабу вийшла під пісню Бейонсе Freedom. Джерело, близьке до Гарріс, повідомило виданню, що її команда отримала дозвіл від представників Бейонсе на використання цієї пісні під час усієї президентської кампанії.

Американська авторка-виконавиця в стилі R&B, яка вважається найуспішнішою темношкірою співачкою в історії, відома тим, що дотримується строгих інструкцій щодо дозволу на використання своєї музики. Джерело зазначило, що Бейонсе швидко схвалила кампанію Гарріс, коли вони попросили дозволу на використання Freedom. Це сталося всього за кілька годин до того, як Гарріс зʼявилася в штабі.

Хоча Бейонсе офіційно не підтримала Гарріс упродовж дня після того, як президент Джо Байден оголосив, що він не балотуватиметься на другий термін, надання нею дозволу використовувати Freedom як пісні для кампанії свідчить про те, що суперзірка прихильна до віцепрезидентки.

Бейонсе відома своєю підтримкою кандидатів від Демократичної партії. У 2013 році вона заспівала національний гімн на інавгурації президента Барака Обами. У 2016 році Бейонсе та її чоловік Jay-Z виступили хедлайнерами передвиборчого концерту Клінтон у Клівленді.

У 2020 році в instagram Бейонсе закликала голосувати за Байдена.

Композиція Freedom за участю Кендріка Ламара вийшла в альбомі Бейонсе Lemonade 2016 року. Пісня, номінована на Греммі, стала гімном багатьох демонстрацій після смерті Джорджа Флойда у 2020 році.

Камала Гарріс вийшла під такі слова: "Свобода, свобода / Де ти? / Бо мені також потрібна свобода / Я сама розриваю кайдани / Не дам своїй свободі згнити в пеклі / Гей! Я продовжую бігти / Тому що переможець не здасться сам".

Що передувало

Президент Сполучених Штатів Джо Байден увечері 21 липня 2024 року офіційно заявив про вихід із передвиборчих перегонів. Пізніше Байден виклав пост, де запропонував кандидатуру Камали Гарріс на пост президента США від Демократичної партії.

Згодом стало відомо, що голови Демократичної партії в усіх штатах підтримали віцепрезидентку Камалу Гарріс, як нову кандидатку від партії на майбутніх виборах очільника Білого дому.

Вже за перші години після виходу Байдена з президентської гонки американці зібрали $46,7 млн на передвиборчу кампанію віцепрезидентки Камали Гарріс, а за першу добу - $ 81 млн.