Шведські та німецькі винищувачі перехопили розвідувальний літак РФ

Про це йдеться у повідомленні ВПС Швеції у соцмережі X.

Зазначається, що російський розвідувальний літак залетів у так званий район польотної інформації на південний схід від лену Блекінге.

"Візуальну ідентифікацію було здійснено спільно з двома німецькими винищувачами Eurofighter, які перебували у стані готовності від НАТО, що вилетіли з аеродрому Лааге в Німеччині", – додали військові Швеції.

Російський розвідувальний літак Іл-20 курсував повітряним простором, а літак НАТО супроводжував його деякий час.