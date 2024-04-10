Шведські та німецькі винищувачі перехопили розвідувальний літак РФ
Військово-повітряні сили Швеції спільно з німецькими винищувачами перехопили біля шведського берега російський розвідувальний літак Іл-20
Про це йдеться у повідомленні ВПС Швеції у соцмережі X.
Зазначається, що російський розвідувальний літак залетів у так званий район польотної інформації на південний схід від лену Блекінге.
"Візуальну ідентифікацію було здійснено спільно з двома німецькими винищувачами Eurofighter, які перебували у стані готовності від НАТО, що вилетіли з аеродрому Лааге в Німеччині", – додали військові Швеції.
Російський розвідувальний літак Іл-20 курсував повітряним простором, а літак НАТО супроводжував його деякий час.
- 29 березня італійські військово-повітряні сили заявили, що перехопили невідомі літаки, які пролітали над міжнародними водами в Балтійському морі.
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