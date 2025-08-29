Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Швеція розробляє безпілотні мінісубмарини для протидії російській загрозі в Балтійському морі

Швеція розробляє безпілотні мінісубмарини для протидії російській загрозі в Балтійському морі

Дар'я Тарасова
29 серпня, 2025 п'ятниця
18:01
Світ

Швеція розпочала будівництво першого в історії безпілотного малого підводного човна в рамках програми швидкого розвитку оборони, спрямованої на посилення безпеки та спостереження в Балтійському морі

Зміст

Про це повідомляє TVP.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну регіон Балтійського моря став гарячою точкою війни. Москву звинувачують у використанні цивільних суден для диверсій на підводних кабелях, порушення зв'язку та енергетичних зв'язків між країнами НАТО.

У відповідь НАТО розпочала операцію "Балтійський вартовий" (Baltic Sentry) для захисту критично важливої ​​інфраструктури та стримування подальших атак.

Шведський шестиметровий безпілотний підводний човен розробляється на південній корабельні Kockumsvarvet Шведським управлінням оборонних матеріалів (FMV) та оборонною компанією Saab. Очікується, що прототип вийде на воду наступного літа.

"Саме ландшафт загроз, у якому ми опинилися, спонукав до розробки", — сказав Тобіас Седерблум, менеджер з розвитку Військово-морського коледжу та керівник проєкту.

Протягом наступних кількох років очікується, що мінісубмарини візьмуть на себе деякі з найнебезпечніших завдань, які зараз виконує шведський флот із чотирьох пілотованих підводних човнів. За словами Седерблума, однією з їхніх ключових ролей буде розвідка районів перед екіпажами, перевірка на наявність мін, систем розвідки морського дна та інших підводних загроз.

У довгостроковій перспективі підводні човни також можуть бути озброєні.

"Швеція досить добре оснащена в цій галузі. Якби ми хотіли озброїти таке судно, ми могли б зробити це досить швидко, але це рішення, яке ухвалюю не я", – сказав Седерблум, зазначивши, що варіанти можуть включати міни або торпеди.

Штучний інтелект також може відігравати ключову роль у тому, як працюють малі підводні човни. Розробники проєкту прогнозують, що мінісубмарини зможуть працювати автономно зі штучним інтелектом до тижня поспіль. Однак на цьому етапі вони не розглядають можливість дозволяти штучному інтелекту приймати рішення щодо застосування зброї.

 

Теги:
Новини
Росія
зброя
Швеція
Читайте також:
Автор Дар'я Куркіна
28 серпня, 2025 четвер
"Запхайте в дупу ваші санкції": Роберт "Мадяр" Бровді відреагував на заборону вʼїзду в Угорщину
Матеуш Моравецький
Автор Юлія Юліна
26 серпня, 2025 вiвторок
Експрем'єр Моравецький запропонував депортувати з Польщі за демонстрацію "символіки Бандери"
Путін та Кім Чен Ин
Автор Дар'я Куркіна
28 серпня, 2025 четвер
Путін, Кім Чен Ин і Лукашенко братимуть участь у військовому параді в Китаї
Київ
+28°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.07
    Купівля 41.07
    Продаж 41.57
  • EUR
    Купівля 47.88
    Продаж 48.56
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
29 серпня
18:54
Фрідріх Мерц
Мерц вважає, що війна РФ проти України може тривати "багато місяців"
18:48
Прапор Словаччини
Словаччина відновила видачу туристичних віз росіянам, - ЗМІ
18:38
Трамп і Путін
Глава МЗС Естонії Цахкна припустив, для чого насправді Путін зустрівся з Трампом
18:36
Ексклюзив
У Москви з’являється більший діапазон тиску: Фейгін про наслідки нерішучості та слабкості Заходу
18:24
Президентка Молдови Мая Санду
Молдову можуть використати проти України в разі перемоги проросійських партій, - Санду
18:18
Оновлено
сили ППО
Стерненко заявив про масове переведення фахівців ППО в піхоту. Генштаб спростував
18:06
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
Туреччина закрила повітряний простір для Ізраїлю та заборонила ізраїльським суднам заходити до своїх портів
18:00
OPINION
Масована атака України: РФ змінює тактику тиску після провалу створення "буферних зон"
17:59
Екскерівнику ГУ ДСНС Київщини оголосили підозру у привласненні понад 3,6 млн гривень під час будівництва пожежного депо
17:57
екстренка
Рубіо офіційно оголосив про закриття USAID
17:51
Віктор Орбан
ЄС засудив російський обстріл України в ніч на 28 серпня. Угорщина заяву не підписала
17:37
Марія Захарова
Захарова каже, що західні пропозиції гарантій безпеки Україні "роблять Київ провокатором" для РФ
17:36
Російського агента, який наводив ракети РФ на прифронтові шпиталі, засудили до 15 років тюрми
17:29
В Україну з початку року повернули понад 10 тис. тіл полеглих захисників
17:20
Ексклюзив
Віталій Портников
Це парад створення альтернативного політичного світу: Портников про візит низки лідерів держав до Китаю 3 вересня
17:12
Кая Каллас
ЄС скерує військових інструкторів в Україну після оголошення перемир'я, – Каллас
17:03
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 56 боїв: найгарячіше на Покровському напрямку
16:57
на фото наслідки обстрілу
РФ атакувала відділення Нової пошти в Краматорську: загинула людина, поранено 13-річну дівчинку
16:54
Трамп на даху
Підтримують політику 37%: рейтинг схвалення Трампа в США впав до найнижчого рівня за другий термін, - опитування
16:48
Камала Гарріс і Дональд Трамп, вибори у США
Трамп скасував державну охорону для колишньої віцепрезидентки США Камали Гарріс
16:31
на фото Денис Шмигаль
Шмигаль квапить партнерів із підготовкою гарантій безпеки для України: назвав 5 пріоритетів
16:20
Андрій Сибіга
Україна скликала екстрене засідання Радбезу ООН через масовану атаку РФ 28 серпня
16:17
Президент Португалії назвав Трампа російським агентом
16:09
Урсула фон дер Ляєн у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
Фон дер Ляєн назвала Путіна хижаком і закликала ЄС "інвестувати у власну оборону"
16:03
OPINION
Чи треба мітинги узгоджувати з Генштабом?
16:00
Кая Каллас
"Єдине, що працює, – це тиск": Каллас розповіла, яким буде 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії
15:53
Володимир Зеленський на День Державного прапора (23.08.2025)
Зеленський заявив, що дозвіл на перетин кордону чоловікам 18-22 років не має впливу на обороноздатність України
15:50
Верховна Рада
Нардепи підготували постанову про відновлення трансляцій засідань Ради
15:25
Патріарх Кирило
"Великий потенціал православʼя в Африці": патріарх Кирил каже, що приходи РПЦ є у 36 країнах континенту
15:23
Червоний Хрест
Кількість зниклих безвісти у світі зросла на 70% за останні 5 років, – Червоний Хрест
15:15
Ексклюзив
Війна з Росією, ЗСУ
До осінніх дощів ситуація на фронті істотно не зміниться, – військовий експерт Селезньов
15:10
ПриватБанк
"Хвилина, що має значення": ПриватБанк щодня зупинятиме роботу для вшанування полеглих героїв
15:00
Росіяни поширюють фейки про "масову втечу чоловіків 18–22 років за кордон", - ЦПД
14:55
У Києві затримали двох неповнолітніх, яким росіяни обіцяли $1500 за підпал автівки військового
14:49
Шахтар, Педріньйо
"Шахтар" і "Динамо" дізнались суперників у Лізі конференцій
14:48
Стартували зйомки нових "Зоряних війн" з Раяном Гослінгом, Lucasfilm оголосив акторський склад
14:35
швидка
Росіяни на Херсонщині атакували дроном цивільну автівку: серед поранених вагітна
14:23
Правоохоронці розслідують воєнний злочин росіян, які катували українського полоненого й перерізали йому горло
14:13
ЗСУ вночі 29 серпня уразили обʼєкт у Брянській області, що забезпечує окупантів пальним
14:03
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV