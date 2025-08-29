Швеція розробляє безпілотні мінісубмарини для протидії російській загрозі в Балтійському морі

Про це повідомляє TVP.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну регіон Балтійського моря став гарячою точкою війни. Москву звинувачують у використанні цивільних суден для диверсій на підводних кабелях, порушення зв'язку та енергетичних зв'язків між країнами НАТО.

У відповідь НАТО розпочала операцію "Балтійський вартовий" (Baltic Sentry) для захисту критично важливої ​​інфраструктури та стримування подальших атак.

Шведський шестиметровий безпілотний підводний човен розробляється на південній корабельні Kockumsvarvet Шведським управлінням оборонних матеріалів (FMV) та оборонною компанією Saab. Очікується, що прототип вийде на воду наступного літа.

"Саме ландшафт загроз, у якому ми опинилися, спонукав до розробки", — сказав Тобіас Седерблум, менеджер з розвитку Військово-морського коледжу та керівник проєкту.

Протягом наступних кількох років очікується, що мінісубмарини візьмуть на себе деякі з найнебезпечніших завдань, які зараз виконує шведський флот із чотирьох пілотованих підводних човнів. За словами Седерблума, однією з їхніх ключових ролей буде розвідка районів перед екіпажами, перевірка на наявність мін, систем розвідки морського дна та інших підводних загроз.

У довгостроковій перспективі підводні човни також можуть бути озброєні.

"Швеція досить добре оснащена в цій галузі. Якби ми хотіли озброїти таке судно, ми могли б зробити це досить швидко, але це рішення, яке ухвалюю не я", – сказав Седерблум, зазначивши, що варіанти можуть включати міни або торпеди.

Штучний інтелект також може відігравати ключову роль у тому, як працюють малі підводні човни. Розробники проєкту прогнозують, що мінісубмарини зможуть працювати автономно зі штучним інтелектом до тижня поспіль. Однак на цьому етапі вони не розглядають можливість дозволяти штучному інтелекту приймати рішення щодо застосування зброї.