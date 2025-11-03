"Сі дипломатично з'їхав з теми": Огризко про те, що Трамп почув про Україну під час зустрічі з лідером Китаю

Про це в ефірі Еспресо сказав дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко.

"Для китайців і американців головною темою цієї зустрічі були не питання України, а власні економічні проблеми. І саме це хвилювало як Трампа, так і Сі. Але дуже добре, що Трамп поставив питання про закінчення війни в Україні. Чи отримав він позитивну відповідь? Моя версія - ні, бо про це безумовно сказав би китайський керівник.

Відповідь була дипломатичною: "Ми зацікавлені в тому, щоб був мир у всьому світі. Китай завжди прагнув бути великим учасником у цьому процесі. Ми не будемо жодним чином заважати іншим завершити цю війну". Тобто Сі дипломатично з'їхав з теми і зазначив, що його це хвилює у останню чергу", - наголосив Огризко.

Дипломат вважає, що наразі говорити про кардинальну зміну позиції Китаю після зустрічі з Трампом зарано. Водночас китайський нафтовий ринок уже відреагував на саму подію.

"Ми вже бачимо, що китайські державні та приватні компанії починають роздумувати. Чи варто ризикувати своїми перспективами заради того, щоб допомогти Росії. А це означає, що коли такі самі тенденції з'являться на інших ринках, і ми підсумуємо це все разом, то отримаємо доволі сумну картину для Путіна", - додав Огризко.