"Сі дипломатично з'їхав з теми": Огризко про те, що Трамп почув про Україну під час зустрічі з лідером Китаю
Під час зустрічі Трампа з лідером Китаю головним питанням стала економіка, а не Україна. Водночас Сі Цзіньпін уникнув чіткої відповіді щодо можливого завершення війни
Про це в ефірі Еспресо сказав дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко.
"Для китайців і американців головною темою цієї зустрічі були не питання України, а власні економічні проблеми. І саме це хвилювало як Трампа, так і Сі. Але дуже добре, що Трамп поставив питання про закінчення війни в Україні. Чи отримав він позитивну відповідь? Моя версія - ні, бо про це безумовно сказав би китайський керівник.
Відповідь була дипломатичною: "Ми зацікавлені в тому, щоб був мир у всьому світі. Китай завжди прагнув бути великим учасником у цьому процесі. Ми не будемо жодним чином заважати іншим завершити цю війну". Тобто Сі дипломатично з'їхав з теми і зазначив, що його це хвилює у останню чергу", - наголосив Огризко.
Дипломат вважає, що наразі говорити про кардинальну зміну позиції Китаю після зустрічі з Трампом зарано. Водночас китайський нафтовий ринок уже відреагував на саму подію.
"Ми вже бачимо, що китайські державні та приватні компанії починають роздумувати. Чи варто ризикувати своїми перспективами заради того, щоб допомогти Росії. А це означає, що коли такі самі тенденції з'являться на інших ринках, і ми підсумуємо це все разом, то отримаємо доволі сумну картину для Путіна", - додав Огризко.
- У Південній Кореї відбулися перемовини між президентом США Дональдом Трампом та лідером Китаю Сі Цзіньпіном, під час яких, зокрема, обговорювалося питання торгівлі між двома найбільшими економіками світу. Також йшлося і про Україну.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.74 Купівля 41.74Продаж 42.21
- EUR Купівля 48.2Продаж 48.79
- Актуальне
- Важливе