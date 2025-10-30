"Багато говорили про Україну": у Південній Кореї відбулася зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна

Про це повідомляють Clash Report, а також CNN.

Розмова про Україну

Дональд Трамп розповів, що вони із Сі "довго говорили про Україну".

"Ми співпрацюватимемо, щоб досягти певних результатів. Ми погодилися, що обидві сторони втягнуті в бойові дії, і часом треба дозволити їм воювати – це безумство. Сі допоможе нам щодо України, але більше ми нічого не можемо зробити", - зазначив американський лідер.

Більше про перемовини

Перемовини відбувалися на авіабазі Кімхе в місті Пусан. Лідери прибули на двосторонню зустріч у супроводі делегацій високопоставлених радників, обидві сторони сиділи одна навпроти одної за довгим столом.

Серед американських чиновників, які приєдналися до Трампа, був міністр фінансів Скотт Бессент, держсекретар Марко Рубіо, міністр торгівлі Говард Латнік, керівник апарату Білого дому Сьюзі Вайлз та торговий представник США Джеймісон Грір.

Як відмітили у CNN, президент США щедро обсипав похвалами свого китайського колегу Сі Цзіньпіна.

"Для мене велика честь бути разом зі своїм другом, з яким я знайомий вже дуже давно", - сказав Трамп, сидячи за столом навпроти Сі.

Він назвав Сі "видатною та шанованою людиною", а також "великим лідером великої країни".

Китайський лідер Сі Цзіньпін своєю чергою високо оцінив миротворчі зусилля президента США, хоча й зазначив, що Пекін і Вашингтон не завжди "погоджуються один з одним".

"З огляду на відмінності наших національних умов, ми не завжди поділяємо однакові погляди, і це нормально для двох провідних економік світу – час від часу мати певні тертя", - сказав Сі напередодні зустрічі з Трампом у Південній Кореї.

Попри розбіжності, за його словами, обидва лідери мають "тримати правильний курс і забезпечити стале просування вперед гігантського корабля китайсько-американських відносин".

"Я завжди вірив, що розвиток Китаю йде пліч-о-пліч із вашим баченням зробити Америку знову великою", - сказав Сі.

Він додав, що високо оцінює "великий внесок Трампа в нещодавнє укладення угоди про припинення вогню в Газі" та його участь у підписанні мирної угоди між Таїландом і Камбоджею.

По завершенню перемовин, лідери потиснули один одному руки, перш ніж разом покинути авіабазу Кімхе. Після зустрічі Трамп сів на борт Air Force One, завершивши таким чином своє турне по Азії.