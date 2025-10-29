Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Світ Світ напередодні зустрічі у Південній Кореї: чи знайдуть Трамп і Сі формулу нового балансу сил
Огляд

Світ напередодні зустрічі у Південній Кореї: чи знайдуть Трамп і Сі формулу нового балансу сил

Андріана Стахів
29 жовтня, 2025 середа
23:43
Світ Сі Цзіньпін та Дональд Трамп на зустрічі в Пекіні, листопад 2017 року

У Південній Кореї 30 жовтня Дональд Трамп і Сі Цзіньпін уперше за шість років зустрінуться особисто. На тлі тарифної війни, конфлікту довкола Тайваню, війни в Україні та напруження у світовій економіці лідери двох держав спробують знизити градус протистояння та окреслити правила нової глобальної рівноваги

Зміст

Передумови: новий виток старого суперництва

Сі Цзіньпін та Дональд Трамп на зустрічі в Пекіні, листопад 2017 року

фото: gettyimages

Попри політичну напругу, економічна взаємозалежність між США і Китаєм залишається колосальною. За підсумками 2024 року товарообіг між двома державами сягнув близько 585 мільярдів доларів, з яких більша частина припала на китайський експорт. Пекін має значний профіцит торгового балансу – це близько 440 мільярдів доларів експорту проти 145 мільярдів імпорту зі Сполучених Штатів. Саме цей дисбаланс і став одним із головних подразників для Вашингтона.

У відповідь на американський тарифний тиск Китай почав активно використовувати нетарифні інструменти впливу: від заборони експорту рідкісноземельних металів до антимонопольного розслідування проти китайської філії американського концерну DuPont. Ці кроки стали сигналом: Пекін готовий захищати свої позиції не лише на дипломатичному рівні, а й у площині корпоративної політики та контролю за стратегічними ресурсами.

За кілька місяців до саміту APEC у Південній Кореї США оголосили про плани запровадити додаткові 100-відсоткові тарифи на китайський імпорт: від електроніки до автокомпонентів. 

Пекін своєю чергою відповів, проте дещо асиметрично – обмежив експорт рідкісноземельних металів, критично важливих для виробництва мікроелектроніки та оборонної промисловості. Таким чином торговельне протистояння між США та Китаєм знову загострилося, фактично перетворюючись на глобальну битву за технологічну й економічну автономію. На тлі цього зустріч у Пусані сприймається як спроба зняти напругу, щонайменше тимчасово.

Напередодні зустрічі в Пусані обидві столиці намагаються утримати баланс. США говорять про необхідність "чесної торгівлі та безпеки ланцюгів постачання", а Китай наголошує на необхідності "припинити мислити в стилі холодної війни", а також працювати у ключі взаємоповаги.

За словами американських офіційних осіб, переговорники вже погодили попередню рамкову угоду, що передбачає призупинення підвищених тарифів США та зменшення китайського контролю за експортом рідкісноземельних металів.

"Я думаю, що ми отримаємо дуже хороший результат для нашої країни і, власне, для всього світу", – зауважив сам президент США напередодні зустрічі.

Порядок денний: про що говоритимуть Трамп і Сі

США китай санкції

фото: gettyimages

 

У фокусі майбутньої розмови двох світових лідерів глобальні проблеми – це торгівля, технології, безпека й контроль над глобальними потоками впливу.

Передовсім Трампу й Сі йтиметься про економічні питання. У центрі – питання мит і доступу до стратегічних ресурсів. Обидві сторони прагнуть убезпечити свої ланцюги постачань і знизити ризики глобального дефіциту критичних матеріалів. 

Так, США вимагають від Китаю зняти обмеження на експорт рідкісноземельних елементів, а у відповідь готові розглянути поки що принаймні відтермінування 100-відсоткових тарифів на китайські товари. Для адміністрації Трампа ця тема не лише економічна, але й політична, адже від рішень у цій сфері залежить стабільність американського ринку. Зі свого боку Пекін хоче гарантій, що Вашингтон не блокуватиме його доступ до технологій та фінансових інструментів, і водночас сигналізує готовність до символічних кроків, зокрема одним із них можна вважати закупівлі американської сої, про які вже повідомляли західні медіа.

Окремою темою залишається  контроль експорту високих технологій, тобто чипів, штучного інтелекту, телекомунікаційного обладнання тощо.

Не менш важливим є другий блок, а саме питання безпекової сфери. Вашингтон наполягає на обговоренні Тайваню та прозорих комунікацій у сфері оборони. Напередодні зустрічі у Пусані держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не розглядає жодних поступок Китаю щодо Тайваню в обмін на можливу торговельну угоду. Він підкреслив, що американська позиція залишається незмінною – політика "одного Китаю" не означає готовності жертвувати безпекою або демократичним устроєм Тайваню заради компромісів у торгівлі.

Окрім того, Америка вимагає прозорості у військових контактах Китаю з Росією. Саме тут очікується найскладніша частина діалогу: вплив Пекіна на Москву і потенційні домовленості про обмеження технологічних поставок для російського ВПК.

"Одна з тем, про які ми говоритимемо – це Росія і Україна", – зазначив Трамп під час спілкування з пресою на борту літака Air Force One на початку свого Азійського турне.

Ще один пункт – боротьба з наркотрафіком. Передовсім йдеться про контроль за експортом прекурсорів для фентанілу. Для США ця тема має і внутрішньополітичну вагу, і значення у двосторонніх відносинах. А от Китай може використати цю тему як простір для швидкого компромісу – показати готовність до співпраці без поступок у більш стратегічних сферах.

"Нам є про що поговорити з президентом Сі, і йому є про що поговорити з нами. Я думаю, у нас вийде гарна зустріч", – резюмував Трамп.

Та за дипломатичними формулами стоїть те, що світ входить у фазу нового перерозподілу впливів, де навіть спроба порозуміння між Трампом і Сі є не стільки примиренням, скільки перегрупуванням перед наступним етапом великої геополітичної гри.

Київ у фокусі великої політики: чи зможе зустріч Сі й Трампа вплинути на Москву

український прапор

фото: NCCR Evolving language

Україна опинилася серед провідних питань у круговерті тем для зустрічі між США та Китаєм. Для Вашингтона залишається ключовим питання щодо того, чи зможе Пекін послабити свою технологічну, економічну й дипломатичну підтримку Росії. 

Із китайської перспективи тема війни в Україні – це скоріш не дилема підтримати чи ні, а питання іміджу глобального гравця, який хоче всидіти на двох стільцях – і на Захід, і на Схід. Китай формально дотримується нейтралітету і закликає до політичного врегулювання, але паралельно поглиблює зв’язки з Москвою у технологіях, енергетиці та постачаннях. Тому якщо Пекін обмежить свою допомогу Росії хоча б частково, це стане сигналом, що США має підтримку в прагненні змінити геополітичний баланс, що важливо для Києва.

В етері Еспресо надзвичайний та повноважний посол України, президент Української асоціації зовнішньої політики Володимир Хандогій припустив, що Трамп на зустрічі з Сі ініціюватиме політичне втручання Китаю в процес переговорів з тим, щоб змусити Росію визнати план припинення вогню по лінії розмежування.

"Зараз складно зазирнути в майбутнє, але мені здається, що в переговорах між лідерами США та Китаю першу скрипку буде грати Трамп. Не думаю, що Сі Цзіньпін ініціативно буде висувати якісь вимоги чи пропозиції, адже така китайська традиція – слухати, а потім робити по-своєму", – зауважив дипломат.

Разом із тим, на думку дипломата Романа Безсмертного, попри те, що зустріч Дональда Трампа з Сі Цзіньпіном могла б вплинути на позицію Путіна, однак через взаємну залежність радикальні зміни у відносинах між Москвою та Пекіном наразі малоймовірні.

"Зустріч Трампа з Сі Цзіньпіном дійсно могла б вплинути на Путіна, але одразу скажу, що Сі на позицію, яку пропонує Трамп, не піде. Бо суть пропозиції Трампа зводиться до того, щоб відмовитися від імпорту вуглеводнів із Росії. Сі Цзіньпін цього не зробить", – наголосив Безсмертний в етері Еспресо.

Теги:
Статті
Новини
Суспільство
Україна
Росія
Китай
політика
Південна Корея
Тайвань
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
Економіка
Сі Цзиньпін
Пояснюємо
Читайте також:
Костянтин Жеваго
Автор
29 жовтня, 2025 середа
Апеляційний суд міста Париж відмовив НАБУ та САП в екстрадиції Костянтина Жеваго з Французької Республіки
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
27 жовтня, 2025 понедiлок
Війна ще два-три роки. Чому про це публічно говорить Туск, а не Зеленський? 
Дим над греблею Білгородського водосховища (РФ) після ударів ЗСУ
Автор Євген Козярін
28 жовтня, 2025 вiвторок
Удар ЗСУ по греблі Білгородського водосховища створить проблеми для логістики РФ, - військовий експерт Селезньов
Київ
+6.7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.78
    Купівля 41.78
    Продаж 42.26
  • EUR
    Купівля 48.63
    Продаж 49.28
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
29 жовтня
23:47
художній музей Лувр
Пограбування Лувру: двоє підозрюваних частково визнали провину
23:13
Нідерланди
У Нідерландах пройшли позачергові парламентські вибори: за даними екзитполів, у лідерах – соціал-ліберальна партія D66
22:58
Юлія Свириденко
Роботодавці отримуватимуть компенсацію за працевлаштування ветеранів від року
22:31
Німеччина уряд
Німеччина розглядає можливість націоналізації підрозділу "Роснефти" через санкції США, - Reuters
22:00
Юлія Свириденко
Кабмін запускає цифрову екосистему для безробітних "Обрій"
21:57
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ запустила безпілотники по території України: ситуація ввечері 29 жовтня
21:54
Ексклюзив
Микола Княжицький
Польща не блокуватиме відкриття кластерів щодо вступу України до ЄС, - Княжицький
21:53
Володимир Зеленський
Росія повинна закінчити війну, інакше має припинитися її нафтовий експорт: Зеленський анонсував нові санкції проти РФ
21:50
Пентагон
Пентагон оголосив про передислокацію одного з бойових підрозділів з Європи до США
21:33
на фото президент України Володимир Зеленський
Зеленський: Найскладніше на Покровському напрямку, в Купʼянську продовжуємо захищати позиції
21:32
Ексклюзив
Трамп на даху
Оптимістичні заяви Трампа щодо завершення війни дуже далекі від істини, - дипломат Шамшур
20:55
Огляд
TikTok
Чи настане кінець китайської епохи TikTok: Трамп і Сі Цзиньпін на порозі історичної угоди
20:38
Ексклюзив
Володимир Кудрицький
"Це політичне замовлення з ОП": експертка з енергетики Кошарна про підозру ексочільнику Укренерго Кудрицькому
20:31
віце-президент США Джей Ді Венс
Венс: Припинення бойових дій в інтересах як України, так і Росії
20:05
OPINION
Зустріч Трампа і Сі, найімовірніше, закінчиться нічим
20:04
віце-президент США Джей Ді Венс
"Його грубість мене зачепила": Венс пояснив, чому виник конфлікт із Зеленським в Овальному кабінеті
19:56
Оновлено
Андрія Ярмоленко (на передньому плані) та Валерій Бондар, "Динамо" - "Шахтар"
Кубок України: "Динамо" перемогло "Шахтар", результати та розклад інших матчів 1/8 фіналу
19:44
Куба
"Пам'ятаємо побажання "успіхів" Путіну у війні": Україна закриває посольство на Кубі
19:40
Ексклюзив
У Покровську росіяни використовують тактику малих котлів, - військовий експерт Снєгирьов
19:25
Ексклюзив
окупанти, оркі, російські солдати
"В тумани і дощі росіян буде складніше виявити": 63 ОМБр про особливості боїв восени
19:25
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:54
Оновлено
Володимир Кудрицький в суді
Кудрицького взяли під варту на 60 діб із можливістю внесення застави у 13,7 млн грн
18:38
Ексклюзив
Білий Дім
Ситуація із шатдауном виглядає критично, - очільник Українсько-Американського дому Шеремета
18:34
наркотики
Німеччина екстрадувала до України підозрюваного у виробництві та збуті психотропів
18:31
Ексклюзив
Костянтин Єлісєєв
Трамп не піде на нову зустріч з Путіним, якщо не буде домовленості про припинення вогню, - дипломат Єлісєєв
18:21
Долари
Nvidia стала першою компанією у світі з ринковою вартістю $5 трлн
18:02
OPINION
"Тисяча порізів" на Дніпровському напрямку: що стоїть за активізацією окупантів і навіщо ворог створює ілюзію прориву
18:01
прапор, Євросоюз
Країни ЄС у спільній заяві засудили порушення повітряного простору Литви метеокулями з Білорусі
18:01
Оновлено
Міністр оборони Бельгії пообіцяв "зрівняти Москву із землею", якщо Путін випустить ракету по Брюсселю. В посольстві РФ відреагували
17:57
Аналітика
Ізраїльський аеростат HAAS
Чи захистять аеростати наше небо?
17:54
Ексклюзив
Валентин Манько
У Генштабі поки не встановили, чи карти, оприлюднені полковником Маньком є "з обмеженим доступом"
17:13
Пресреліз
Костянтин Жеваго
Апеляційний суд міста Париж відмовив НАБУ та САП в екстрадиції Костянтина Жеваго з Французької Республіки
17:06
Ексклюзив
Нова торговельна угода з ЄС: українським виробникам доведеться знижувати ціни на масло, аби в Україну не зайшов імпорт
17:02
Генштаб, ЗСУ, фронт
З початку доби на фронті зафіксували 122 бої: найгарячіше – на Покровському напрямку
16:50
фейк
"Поліція затримала двох українських біженців за крадіжку цінностей з Лувру": ЦПД попередив про новий фейк РФ
16:46
Кирило Дмитрієв
РФ та США близькі до "дипломатичного вирішення": Дмітрієв заявив, що війна в Україні може припинитися протягом року
16:14
Литва білорусь кордон
Литва залишить кордон із Білоруссю закритим до 30 листопада через інциденти з повітряними кулями
16:12
Купʼянськ
"Будь-які заяви про оточення є вигадкою": Угруповання Обʼєднаних сил про слова Путіна щодо ситуації в Купʼянську
16:01
Геннадій Труханов
"Масштаби стихійного лиха перевищили можливості будь-якої системи": Труханов прокоментував отримання підозри
16:00
OPINION
Про гнучкість і керованість: що не так з курсовою стабільністю
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV