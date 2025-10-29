Світ напередодні зустрічі у Південній Кореї: чи знайдуть Трамп і Сі формулу нового балансу сил

Передумови: новий виток старого суперництва

Попри політичну напругу, економічна взаємозалежність між США і Китаєм залишається колосальною. За підсумками 2024 року товарообіг між двома державами сягнув близько 585 мільярдів доларів, з яких більша частина припала на китайський експорт. Пекін має значний профіцит торгового балансу – це близько 440 мільярдів доларів експорту проти 145 мільярдів імпорту зі Сполучених Штатів. Саме цей дисбаланс і став одним із головних подразників для Вашингтона.

У відповідь на американський тарифний тиск Китай почав активно використовувати нетарифні інструменти впливу: від заборони експорту рідкісноземельних металів до антимонопольного розслідування проти китайської філії американського концерну DuPont. Ці кроки стали сигналом: Пекін готовий захищати свої позиції не лише на дипломатичному рівні, а й у площині корпоративної політики та контролю за стратегічними ресурсами.

За кілька місяців до саміту APEC у Південній Кореї США оголосили про плани запровадити додаткові 100-відсоткові тарифи на китайський імпорт: від електроніки до автокомпонентів.

Пекін своєю чергою відповів, проте дещо асиметрично – обмежив експорт рідкісноземельних металів, критично важливих для виробництва мікроелектроніки та оборонної промисловості. Таким чином торговельне протистояння між США та Китаєм знову загострилося, фактично перетворюючись на глобальну битву за технологічну й економічну автономію. На тлі цього зустріч у Пусані сприймається як спроба зняти напругу, щонайменше тимчасово.

Напередодні зустрічі в Пусані обидві столиці намагаються утримати баланс. США говорять про необхідність "чесної торгівлі та безпеки ланцюгів постачання", а Китай наголошує на необхідності "припинити мислити в стилі холодної війни", а також працювати у ключі взаємоповаги.

За словами американських офіційних осіб, переговорники вже погодили попередню рамкову угоду, що передбачає призупинення підвищених тарифів США та зменшення китайського контролю за експортом рідкісноземельних металів.

"Я думаю, що ми отримаємо дуже хороший результат для нашої країни і, власне, для всього світу", – зауважив сам президент США напередодні зустрічі.

Порядок денний: про що говоритимуть Трамп і Сі

У фокусі майбутньої розмови двох світових лідерів глобальні проблеми – це торгівля, технології, безпека й контроль над глобальними потоками впливу.

Передовсім Трампу й Сі йтиметься про економічні питання. У центрі – питання мит і доступу до стратегічних ресурсів. Обидві сторони прагнуть убезпечити свої ланцюги постачань і знизити ризики глобального дефіциту критичних матеріалів.

Так, США вимагають від Китаю зняти обмеження на експорт рідкісноземельних елементів, а у відповідь готові розглянути поки що принаймні відтермінування 100-відсоткових тарифів на китайські товари. Для адміністрації Трампа ця тема не лише економічна, але й політична, адже від рішень у цій сфері залежить стабільність американського ринку. Зі свого боку Пекін хоче гарантій, що Вашингтон не блокуватиме його доступ до технологій та фінансових інструментів, і водночас сигналізує готовність до символічних кроків, зокрема одним із них можна вважати закупівлі американської сої, про які вже повідомляли західні медіа.

Окремою темою залишається контроль експорту високих технологій, тобто чипів, штучного інтелекту, телекомунікаційного обладнання тощо.

Не менш важливим є другий блок, а саме питання безпекової сфери. Вашингтон наполягає на обговоренні Тайваню та прозорих комунікацій у сфері оборони. Напередодні зустрічі у Пусані держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не розглядає жодних поступок Китаю щодо Тайваню в обмін на можливу торговельну угоду. Він підкреслив, що американська позиція залишається незмінною – політика "одного Китаю" не означає готовності жертвувати безпекою або демократичним устроєм Тайваню заради компромісів у торгівлі.

Окрім того, Америка вимагає прозорості у військових контактах Китаю з Росією. Саме тут очікується найскладніша частина діалогу: вплив Пекіна на Москву і потенційні домовленості про обмеження технологічних поставок для російського ВПК.

"Одна з тем, про які ми говоритимемо – це Росія і Україна", – зазначив Трамп під час спілкування з пресою на борту літака Air Force One на початку свого Азійського турне.

Ще один пункт – боротьба з наркотрафіком. Передовсім йдеться про контроль за експортом прекурсорів для фентанілу. Для США ця тема має і внутрішньополітичну вагу, і значення у двосторонніх відносинах. А от Китай може використати цю тему як простір для швидкого компромісу – показати готовність до співпраці без поступок у більш стратегічних сферах.

"Нам є про що поговорити з президентом Сі, і йому є про що поговорити з нами. Я думаю, у нас вийде гарна зустріч", – резюмував Трамп.

Та за дипломатичними формулами стоїть те, що світ входить у фазу нового перерозподілу впливів, де навіть спроба порозуміння між Трампом і Сі є не стільки примиренням, скільки перегрупуванням перед наступним етапом великої геополітичної гри.

Київ у фокусі великої політики: чи зможе зустріч Сі й Трампа вплинути на Москву

Україна опинилася серед провідних питань у круговерті тем для зустрічі між США та Китаєм. Для Вашингтона залишається ключовим питання щодо того, чи зможе Пекін послабити свою технологічну, економічну й дипломатичну підтримку Росії.

Із китайської перспективи тема війни в Україні – це скоріш не дилема підтримати чи ні, а питання іміджу глобального гравця, який хоче всидіти на двох стільцях – і на Захід, і на Схід. Китай формально дотримується нейтралітету і закликає до політичного врегулювання, але паралельно поглиблює зв’язки з Москвою у технологіях, енергетиці та постачаннях. Тому якщо Пекін обмежить свою допомогу Росії хоча б частково, це стане сигналом, що США має підтримку в прагненні змінити геополітичний баланс, що важливо для Києва.

В етері Еспресо надзвичайний та повноважний посол України, президент Української асоціації зовнішньої політики Володимир Хандогій припустив, що Трамп на зустрічі з Сі ініціюватиме політичне втручання Китаю в процес переговорів з тим, щоб змусити Росію визнати план припинення вогню по лінії розмежування.

"Зараз складно зазирнути в майбутнє, але мені здається, що в переговорах між лідерами США та Китаю першу скрипку буде грати Трамп. Не думаю, що Сі Цзіньпін ініціативно буде висувати якісь вимоги чи пропозиції, адже така китайська традиція – слухати, а потім робити по-своєму", – зауважив дипломат.

Разом із тим, на думку дипломата Романа Безсмертного, попри те, що зустріч Дональда Трампа з Сі Цзіньпіном могла б вплинути на позицію Путіна, однак через взаємну залежність радикальні зміни у відносинах між Москвою та Пекіном наразі малоймовірні.