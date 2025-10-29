Трампу у Південній Кореї подарували копію золотої корони
Президент США Дональд Трамп здійснює візит до Південної Кореї на форум Азіатсько-Тихоокеанського співробітництва. Лідер Лі Чже Мьон подарував йому копію старовинної золотої корони, а також медаль "Великий орден Мугунхва"
Про це пише Reuters.
Південнокорейський лідер нагородив Трампа найвищою нагородою держави – орденом Мугунхва, а також подарував йому копію старовинної золотої корони Чонмачонг, яку розкопали в гробниці міста Кьондж. За словами Лі, прикраса символізує "божественний зв'язок між небесами та суверенною владою на землі".
"Я хотів би носити її прямо зараз", – сказав Трамп під час вручення корони.
Очікується, що глава Білого дому та лідер Південної Кореї обговорять питання торгівлі, оборонної та ядерної стратегій та КНДР.
Зокрема, Трамп запевняв, що "наполегливо працюватиме", аби налагодити відносини між Сеулом і Пхеньяном.
- За день до візиту президента США Дональда Трампа до Південної Кореї КНДР здійснила випробування крилатої ракети "море-земля".
