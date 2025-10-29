КНДР випробувала крилату ракету перед поїздкою Трампа до Південної Кореї

Про це пише Reuters.

Північнокорейське держагентство заявляло, що крилаті ракети випустили заздалегідь і летіли вони близько 2 годин 10 хвилин за встановленим маршрутом, "аби вразити ціль".

Водночас Трамп має прибути до Південної Кореї сьогодні, 29 жовтня, на форум Азіатсько-Тихоокеанського співробітництва. Зокрема, очікується, що він проведе зустріч з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

"У якийсь момент ми будемо залучені до Північної Кореї... Ми в якийсь момент у недалекому майбутньому зустрінемося з Північною Кореєю", – прокоментував Трамп журналістам випробування КНДР.