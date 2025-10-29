КНДР випробувала крилату ракету перед поїздкою Трампа до Південної Кореї
За день до візиту президента США Дональда Трампа до Південної Кореї КНДР здійснила випробування крилатої ракети "море-земля"
Про це пише Reuters.
Північнокорейське держагентство заявляло, що крилаті ракети випустили заздалегідь і летіли вони близько 2 годин 10 хвилин за встановленим маршрутом, "аби вразити ціль".
Водночас Трамп має прибути до Південної Кореї сьогодні, 29 жовтня, на форум Азіатсько-Тихоокеанського співробітництва. Зокрема, очікується, що він проведе зустріч з китайським лідером Сі Цзіньпіном.
"У якийсь момент ми будемо залучені до Північної Кореї... Ми в якийсь момент у недалекому майбутньому зустрінемося з Північною Кореєю", – прокоментував Трамп журналістам випробування КНДР.
- Раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що військове братерство між його країною та Росією буде "розвиватися безупинно".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.83 Купівля 41.83Продаж 42.29
- EUR Купівля 48.69Продаж 49.4
- Актуальне
- Важливе