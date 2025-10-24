Кім Чен Ин заявив, що військові зв’язки між КНДР та РФ "розвиватимуться безперервно"

Про це передає Reuters.

Зазначається, що північнокорейський лідер виступив із цією заявою під час церемонії закладення меморіалу північнокорейським солдатам, які воювали на боці російських військ проти ЗСУ в Курській області РФ.

"Роки військового братерства, під час яких дорогоцінною кров’ю було забезпечено гарантію довгострокового розвитку двосторонньої дружби, будуть розвиватися безперервно", - заявив Кім, додавши, що виклики "домінування і тиранії" не можуть перешкодити зв’язкам між двома країнами.