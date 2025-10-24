Кім Чен Ин заявив, що військові зв’язки між КНДР та РФ "розвиватимуться безперервно"
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що військове братерство між його країною та Росією буде "розвиватися безупинно"
Про це передає Reuters.
Зазначається, що північнокорейський лідер виступив із цією заявою під час церемонії закладення меморіалу північнокорейським солдатам, які воювали на боці російських військ проти ЗСУ в Курській області РФ.
Читайте також: Розвідка Південної Кореї назвала кількість загиблих військових КНДР на війні проти України
"Роки військового братерства, під час яких дорогоцінною кров’ю було забезпечено гарантію довгострокового розвитку двосторонньої дружби, будуть розвиватися безперервно", - заявив Кім, додавши, що виклики "домінування і тиранії" не можуть перешкодити зв’язкам між двома країнами.
- Наприкінці серпня повідомлялося, що лідер КНДР Кім Чен Ин нагородив північнокорейських військових, які воювали проти України у Курський області. Під час церемонії він назвав їх "героями і патріотами".
