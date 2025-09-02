Розвідка Південної Кореї назвала кількість загиблих військових КНДР на війні проти України

Про це пише Yonhap із посиланням на дані розвідки.

За інформацією Сеула, Північна Корея розглядає можливість відправки до Росії близько 6 тисяч військовослужбовців у рамках третьої хвилі розгортання контингенту для участі у війні проти України.

З жовтня минулого року КНДР вже направила приблизно 13 тисяч бійців, а також зброю для підтримки російських збройних сил.

Відомо, що Пхеньян активно поглиблює співпрацю з Кремлем у військовій сфері. Влітку 2024 року сторони підписали угоду про всеосяжне стратегічне партнерство. А восени з’явилися повідомлення, що КНДР перекинула до Росії близько 15 тисяч солдатів, зосередивши їх на Курському напрямку.

За даними розвідки Південної Кореї, саме на цьому напрямку північнокорейські військові зазнали серйозних втрат — приблизно 4,7 тисячі осіб, із яких 600 загинули.