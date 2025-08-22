Кім Чен Ин нагородив північнокорейських військових, які воювали проти України на Курщині: назвав їх "героями і патріотами"

Про це інформує Yonhap.

Вказано, що у Північній Кореї відбулася церемонія нагородження північнокорейських військових, які брали участь у війні Росії проти України. Державними відзнаками нагородили командирів і бійців закордонного оперативного підрозділу Корейської народної армії. Зазначено, що це перший випадок, коли Північна Корея нагородила своїх солдатів, які воювали за кордоном.

Під час церемонії Кім Чен Ин виступив з промовою, у якій назвав військових "великими героями і патріотами". Він сказав, що, мовляв, їхня хоробрість підтвердила, що армія будь-якої країни не може уникнути долі стати "мертвими душами", якщо вона воює проти північнокорейських військових.

"Перемога, здобута хоробрими солдатами, які брали участь у війні, є великим подвигом, який міцно захистив велику честь Корейської народної армії, яка ніколи не повинна бути підірвана, і забезпечив надійну гарантію існування та розвитку нашої держави", - заявив лідер КНДР.

Кім Чен Ин нагородив званням "Герой КНДР" командирів і військовослужбовців за їхні "видатні" подвиги на полях битв. Крім того, він поклав медалі поруч зі 101 портретом загиблих на меморіальній стіні. Чи всі вони загинули під час бойових дій не зазначено.