Системи ППО та безпілотники: Британія оголосила про виділення пакета допомоги Україні вартістю понад $75 млн
Велика Британія оголосила про виділення пакета військової допомоги у рамках Міжнародного фонду для України вартістю понад 75 млн доларів
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у соцмережі Х.
"Новий пакет військової підтримки у розмірі 60 млн фунтів стерлінгів (75,6 млн доларів - ред.) від Міжнародного фонду для України, який адмініструється Великою Британією, надасть нові сучасні безпілотники для підтримки Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, як зазначили у британському оборонному відомстві, пакет допомоги також передбачає виділення понад 25 млн доларів на системи протиповітряної оборони, які допоможуть захистити небо України.
- 22 березня стало відомо, що пПерші 10 українських пілотів пройшли базові навчання на винищувачах F-16 у Великій Британії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.74 Купівля 38.74Продаж 39.26
- EUR Купівля 42.05Продаж 42.81
- Актуальне
- Важливе