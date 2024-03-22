Системи ППО та безпілотники: Британія оголосила про виділення пакета допомоги Україні вартістю понад $75 млн

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у соцмережі Х.

"Новий пакет військової підтримки у розмірі 60 млн фунтів стерлінгів (75,6 млн доларів - ред.) від Міжнародного фонду для України, який адмініструється Великою Британією, надасть нові сучасні безпілотники для підтримки Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, як зазначили у британському оборонному відомстві, пакет допомоги також передбачає виділення понад 25 млн доларів на системи протиповітряної оборони, які допоможуть захистити небо України.