Схожі на грип симптоми: в Африці від невідомої хвороби померли щонайменше 79 людей

Про це інформує BBC, посилаючись на міністерство охорони здоров'я країни.

За даними МОЗ, більшість померлих були у віці від 15 до 18 років. Загалом відомо про понад 300 інфікованих. Серед симптомів, які у них зафіксували: лихоманка, головний біль, нежить, кашель, ускладнене дихання та анемія.

Найбільшого поширення невідома хвороба зазнала у провінції Кванго, туди вже направили групи швидкого реагування, які займатимуться контролем випадків захворювання та досліджуватимуть природу хвороби. Кількість інфікованих людей зростає.

Влада закликала громадян зберігати пильність. Людям радять мити руки з милом, уникати скупчень та не торкатися тіл померлих.