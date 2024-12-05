Схожі на грип симптоми: в Африці від невідомої хвороби померли щонайменше 79 людей
На південному заході Демократичної Республіки Конго, внаслідок невідомої хвороби, симптоми якої нагадують грип, померли щонайменше 79 людей
Про це інформує BBC, посилаючись на міністерство охорони здоров'я країни.
За даними МОЗ, більшість померлих були у віці від 15 до 18 років. Загалом відомо про понад 300 інфікованих. Серед симптомів, які у них зафіксували: лихоманка, головний біль, нежить, кашель, ускладнене дихання та анемія.
Найбільшого поширення невідома хвороба зазнала у провінції Кванго, туди вже направили групи швидкого реагування, які займатимуться контролем випадків захворювання та досліджуватимуть природу хвороби. Кількість інфікованих людей зростає.
Влада закликала громадян зберігати пильність. Людям радять мити руки з милом, уникати скупчень та не торкатися тіл померлих.
- Раніше у Великій Британії зафіксували ще два випадки захворювання на новий штам віспи мавп. Влада країни готується до подальшого поширення хвороби.
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