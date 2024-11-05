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У Британії виявили два випадки захворювання на новий штам мавпячої віспи

Світлана Кравченко
5 листопада, 2024 вiвторок
11:05
Світ мавпяча віспа

У Великій Британії зафіксували ще два випадки захворювання на новий штам віспи мавп. Влада країни готується до подальшого поширення хвороби

Зміст

Про це пише BBC, посилаючись на заяву британського агентства з охорони здоров'я (UKHSA).

Зазначається, що наприкінці жовтня відомство повідомило про перший виявлений випадок, який зафіксували у Лондоні. Тоді йшлося про людину, яка нещодавно побувала в країнах Африки.

"Два випадки захворювання на віспу мавп (штаму) Clade Ib були виявлені серед людей, які мали побутові контакти з першим, хто заразився", – йдеться у повідомленні UKHSA.

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Британське агентство з охорони здоров'я зазначило, що кількість підтверджених випадків захворювання зросла до трьох. Проте ризик населенню, за їхніми словами, залишається низьким.

Професорка Сьюзан Гопкінс, головна медична радниця UKHSA, наголосила, що мавпяча віспа може швидко поширюватися в домогосподарствах, і подальші випадки захворювання у країні не є неочікуваними.

  • Всесвітня організація охорони здоров'я 14 серпня оголосила глобальну надзвичайну ситуацію через швидке поширення мавпячої віспи в африканських країнах. 
  • Також у ВООЗ заявили, що для подолання нового спалаху мавпячої віспи потрібно щонайменше 135 мільйонів доларів: ця сума може зрости у майбутньому.
Теги:
Новини
Здоров'я
Медицина
Велика Британiя
Мавпяча віспа
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