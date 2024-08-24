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У ВООЗ заявили, що для подолання спалаху мавпячої віспи знадобиться щонайменше $135 млн

Ольга Бабишена
24 серпня, 2024 субота
02:01
Світ мавпяча віспа

У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що для подолання нового спалаху мавпячої віспи потрібно щонайменше 135 мільйонів доларів: ця сума може зрости у майбутньому

Зміст

Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус.

Він розповів, що з початку глобального спалаху вірусної інфекції у 2022 році було відомо про понад 100 тис. випадків захворювання на мавпячу віспу. Втім, після спаду вірус продовжив циркулювати на низькому рівні у всьому світі. Наразі в Африканському регіоні зафіксували новий спалах: кількість хворих на мавпячу віспу безпрецедентно зростає, так само швидко вона шириться географічно. 

"Зараз передача вірусу зосереджена в Демократичній Республіці Конго, на яку припадає 90% зареєстрованих випадків у 2024 році. Лише цього року було зафіксовано понад шістнадцять тисяч підозрюваних випадків, у тому числі 575 смертей.Цей сплеск спричинений двома окремими спалахами - в різних частинах країни - двох штамів вірусу, що викликає віспу", - сказав він. 

За словами Гебреїсуса, ВООЗ та партнери розробили Глобальний план стратегічної готовності та реагування на віспу, щоб зупинити спалахи її передачі від людини до людини за допомогою скоординованих зусиль на глобальному, регіональному та національному рівнях.Він наголосив, що новий спалах віспи можна контролювати і зупинити. Для цього потрібно діяти комплексно та скоординовано. 

Для реалізації плану з якнайшвидшого припинення спалаху, за первинними оцінками, потрібно фінансування у розмірі  приблизно 135 мільйонів доларів протягом наступних шести місяців. Ця сума, ймовірно, збільшиться у майбутньому. 

Довідково. Mpox (мавпяча віспа), вірусна інфекція, яка викликає гнійні ураження та симптоми, схожі на грип, зазвичай протікає легко, але може призвести до смерті. Штам клади 1b викликає занепокоєння, оскільки він, здається, легше поширюється через звичайний тісний контакт.

В Україні випадків хвороби наразі не зафіксовано. 

  • Всесвітня організація охорони здоров'я 14 серпня оголосила глобальну надзвичайну ситуацію через швидке поширення мавпячої віспи в африканських країнах. 
  • 15 серпня перший випадок мавпячої віспи зафіксували у Швеції: хворобу вперше діагностували за межами африканських країн, втім заражена людина відвідувала Африку.
Теги:
Суспільство
Здоров'я
Медицина
ВООЗ
Африка
Мавпяча віспа
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