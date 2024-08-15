У Швеції виявили перший випадок мавпячої віспи

Про це інформує The Guardian.

"Сьогодні в другій половині дня ми отримали підтвердження того, що у Швеції зафіксовано один випадок захворювання на важчий тип віспи - мавпячу віспу", - повідомив міністр охорони здоров'я Швеції Якоб Форссмед.

Вказано, що це перший випадок діагностування хвороби за межами африканського континенту. Втім, інфікований заразився під час перебування в регіоні Африки, де спостерігається великий спалах мавпячої віспи.

Генеральна директорка Шведського агентства громадської охорони Олівія Вігзелл додала, що людина, яка заразилася, отримала допомогу та інструкції відповідно до рекомендацій агентства охорони здоров'я.