У Швеції виявили перший випадок мавпячої віспи
У Швеції зафіксували перший випадок мавпячої віспи: хворобу вперше діагностували за межами африканських країн, втім, заражена людина відвідувала Африку
Про це інформує The Guardian.
"Сьогодні в другій половині дня ми отримали підтвердження того, що у Швеції зафіксовано один випадок захворювання на важчий тип віспи - мавпячу віспу", - повідомив міністр охорони здоров'я Швеції Якоб Форссмед.
Вказано, що це перший випадок діагностування хвороби за межами африканського континенту. Втім, інфікований заразився під час перебування в регіоні Африки, де спостерігається великий спалах мавпячої віспи.
Генеральна директорка Шведського агентства громадської охорони Олівія Вігзелл додала, що людина, яка заразилася, отримала допомогу та інструкції відповідно до рекомендацій агентства охорони здоров'я.
- Всесвітня організація охорони здоров'я 14 серпня оголосила глобальну надзвичайну ситуацію через швидке поширення мавпячої віспи в африканських країнах.
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