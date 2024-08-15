ВООЗ через новий спалах мавпячої віспи оголосила глобальну надзвичайну ситуацію

Про це інформує The New York Times, посилаючись на заяву ВООЗ.

Відтак, це вже третє оголошення надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров'я, що загрожує безпеці континенту, у зв'язку з мавпячою віспою. Переднє було у 2022 році, тоді хворіли понад сто тисяч людей у 116 країнах. Загалом було близько 200 летальних випадків.

За даними ВООЗ, цього разу загроза є більш смертельно, оскільки від початку року лише у Конго зареєстрували 15 600 випадків захворювання на віспу та 537 смертей. Найбільший ризик існує для жінок та дітей віком до 15 років.

Наразі спалах поширився на 13 країн Африки, в тому числі на ті, які раніше ніколи не повідомляли про випадки захворювання на віспу.

"Виявлення та швидке поширення нового штаму віспи у східній частині Демократичної Республіки Конго, його виявлення у сусідніх країнах, які раніше не повідомляли про випадки захворювання на віспу, а також потенціал подальшого поширення в Африці та за її межами викликає велике занепокоєння", - заявив гендиректор ВООЗ.