ВООЗ через новий спалах мавпячої віспи оголосила глобальну надзвичайну ситуацію
Всесвітня організація охорони здоров'я 14 серпня оголосила глобальну надзвичайну ситуацію через швидке поширення мавпячої віспи в африканських країнах
Про це інформує The New York Times, посилаючись на заяву ВООЗ.
Відтак, це вже третє оголошення надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров'я, що загрожує безпеці континенту, у зв'язку з мавпячою віспою. Переднє було у 2022 році, тоді хворіли понад сто тисяч людей у 116 країнах. Загалом було близько 200 летальних випадків.
За даними ВООЗ, цього разу загроза є більш смертельно, оскільки від початку року лише у Конго зареєстрували 15 600 випадків захворювання на віспу та 537 смертей. Найбільший ризик існує для жінок та дітей віком до 15 років.
Наразі спалах поширився на 13 країн Африки, в тому числі на ті, які раніше ніколи не повідомляли про випадки захворювання на віспу.
"Виявлення та швидке поширення нового штаму віспи у східній частині Демократичної Республіки Конго, його виявлення у сусідніх країнах, які раніше не повідомляли про випадки захворювання на віспу, а також потенціал подальшого поширення в Африці та за її межами викликає велике занепокоєння", - заявив гендиректор ВООЗ.
- Раніше повідомлялось, що ВООЗ почне використовувати новий бажаний термін "mpox" як синонім мавпячої віспи.
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