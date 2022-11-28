ВООЗ змінює назву "мавпяча віспа" на "mpox"
ВООЗ почне використовувати новий бажаний термін "mpox" як синонім мавпячої віспи. Обидві назви використовуватимуться одночасно протягом одного року
Про це повідомляють у Всесвітній організації охорони здоров'я.
На основі обговорень з генеральним директором ВООЗ Тедросом Аданомом Гебреєсусом ВООЗ рекомендує прийняття нового синоніму mpox в англійській мові для цього захворювання.
У всесвітній організації вважають, що mpox стане кращим терміном. Термін "мавпяча віспа" залишиться доступним для пошуку, щоб відповідати історичній інформації.
Зауважимо, що в деяких спільнотах спостерігалися расистські висловлювання, про які було повідомлено ВООЗ. Під час кількох зустрічей ряд осіб і країн висловили занепокоєння та попросили ВООЗ запропонувати подальший шлях щодо зміни назви.
Довідково
Мавпяча віспа — рідкісне тропічне захворювання, перебіг якого залежить від штаму. Штам "Конго" викликає важкий перебіг: 10% хворих помирає. Смертність від західноафриканського штаму становить 1%.
Інфікування відбувається повітряно-крапельним шляхом, при контакті з біологічними рідинами заражених людей чи тварин (мавп, білок, гризунів), а також при вживанні в їжу м'яса інфікованих тварин. Однак експерти зазначають, що найчастіше вірус передається від тварин.
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