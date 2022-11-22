У ВООЗ повідомили, що кожен п'ятий українець має проблеми з доступом до ліків
Приблизно кожен п'ятий мешканець України має проблеми із доступом до ліків, при цьому атаки Росії на українську інфраструктуру у сфері охорони здоров'я також вплинули на доступність медичних послуг
Про це під час брифінгу 21 листопада заявив доктор Ярно Хабіхт, представник Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні, передає Суспільне.
За словами посадовця, проблема ускладнюється в окупованих Росією регіонах України, де необхідні ліки не може отримати кожна третя людина. Він додав, що зимовий сезон і особливо сніг, який уже спостерігався в деяких частинах України, стане серйозною проблемою для системи охорони здоров'я.
За словами представника ВООЗ, постійні атаки на інфраструктуру охорони здоров'я в Україні також вплинули на доступність медичних послуг, таких як ліки, вакцини проти COVID-19 та обладнання у відділеннях інтенсивної терапії лікарень.
"Я б сказав, що з огляду на те, що 50% цивільної енергетичної інфраструктури пошкоджено або зруйновано в момент настання суворої зими, коли температура може впасти до мінус 20 градусів, це слід розглядати як найбільший напад на охорону здоров'я на території Європи з часів Другої світової війни", — заявив на тому ж брифінгу регіональний директор ВООЗ у Європі Ганс Клюге.
- Нагадаємо, за висновками ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров'я), ще 2–3 мільйони українців покинуть свої домівки в пошуках тепла та безпеки
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