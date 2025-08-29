Словаччина відновила видачу туристичних віз росіянам, - ЗМІ

Про це пише словацьке видання Pravda.

У виданні зазначили, що про відновлення видачі віз повідомили російські ЗМІ з посиланням на компанію BLS International, яка займається оформленням документів.

Відтепер росіяни можуть подавати заявки у Москві та Санкт-Петербурзі або безпосередньо через консульство Словаччини.

За інформацією Telegram-каналу Uleteť, який зв'язався з телефонним центром обслуговування клієнтів BLS International, відновлення видачі віз почалося цього літа.

Представник словацького МЗС підтвердив цю інформацію, але не уточнив причин зміни, зазначивши, що не займається консульськими питаннями.