Словаччина відновила видачу туристичних віз росіянам, - ЗМІ
Словаччина після трирічної перерви знову почала приймати заявки на туристичні візи від громадян Росії. Обмеження було введене у лютому 2022 року після вторгнення РФ в Україну
Про це пише словацьке видання Pravda.
У виданні зазначили, що про відновлення видачі віз повідомили російські ЗМІ з посиланням на компанію BLS International, яка займається оформленням документів.
Відтепер росіяни можуть подавати заявки у Москві та Санкт-Петербурзі або безпосередньо через консульство Словаччини.
Читайте також: За блокування руху України в ЄС та НАТО Угорщина і Словаччина отримують дисконт на російську нафту, тому для них така важлива "Дружба", – експерт
За інформацією Telegram-каналу Uleteť, який зв'язався з телефонним центром обслуговування клієнтів BLS International, відновлення видачі віз почалося цього літа.
Представник словацького МЗС підтвердив цю інформацію, але не уточнив причин зміни, зазначивши, що не займається консульськими питаннями.
- Раніше премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявляв, що війна в Україні "спотворила свободу слова" в ЄС, а його думка про це "ледь не коштувала йому життя".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.07 Купівля 41.07Продаж 41.57
- EUR Купівля 47.88Продаж 48.56
- Актуальне
- Важливе