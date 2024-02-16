Сьогодні ми незалежні від постачань російського газу, - міністр довкілля Італії

Про це заявив міністр довкілля Італії Гільберто Фратіном під час зустрічі з міністром енергетики України Германом Галущенко у Парижі, пише Урядовий портал.

Йшлося про участь італійських партнерів у відновленні українського енергосектору, а також координація зусиль на міжнародному рівні для посилення енергетичної безпеки в Європі.

Герман Галущенко подякував Італії за понад 300 тонн обладнання, яке було надане українським енергетикам.

"Окремо сторони обговорили реалізацію Меморандуму про співробітництво у сфері енергетичного переходу і розвитку відновлюваних джерел енергії, який був укладений між профільними міністерствами під час Конференції зі зміни клімату COP28", - йдеться у повідомленні.

Фратін засвідчив, що Італія буде підтримувати Україну і готова брати участь у відновленні енергетичної інфраструктури з урахуванням цілей "зеленого" переходу, а також триматиме надання допомоги Україні в центрі уваги на міжнародному рівні, зокрема під час свого головування у групі G7.

Особливу увагу під час зустрічі було приділено питанням ядерної і радіаційної безпеки, а також співпраці у складі робочої групи щодо реалізації положень Формули миру президента України Володимира Зеленського.

Галущенко наголосив на потребі запровадження санкцій щодо "Росатому" та усунення зі світових ринків РФ, яка вдається до ядерного тероризму на території України.

Також обговорювалося питання продовження контракту на транзит російського газу до європейських країн через територію України.

Міністр довкілля Італії поінформував, що після початку повномасштабної війни в Україні країна змогла змінити постачальника природного газу. Зазначається, що раніше близько 40% від потреб блакитного палива Італія імпортувала з РФ.

"На сьогодні ми незалежні від постачань російського газу", - підкреслив Фратін.

Галущенко зазначив, що наразі тривають інтенсивні обговорення того, що буде в Європі, якщо транзит газу через Україну припиниться.

"Є країни, яким буде надзвичайно складно, якщо транзит зупиниться. Але більша частина Європи до цього точно готова, єврокомісар Кадрі Сімсон підтвердила це", - сказав він.