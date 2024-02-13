Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ В Австрії заявили про намір розірвати контракт на постачання газу з Росії

В Австрії заявили про намір розірвати контракт на постачання газу з Росії

13 лютого, 2024 вiвторок
06:52
Світ Російський газ

Австрія розглядає варіант розірвання багаторічного контракту між енергетичною компанією OMV та російським "Газпромом" на постачання газу до країни

Про це заявила міністерка з питань захисту клімату, довкілля, енергетики, мобільності, інновацій та технологій Австрії Леоноре Гевесслер.

"Наша залежність від російського природного газу ставить під загрозу процвітання, безпеку та майбутнє нашої країни. Наша мета – відмовитися від російського природного газу. Як суверенна країна, ми не можемо просто змиритися з тим, що частка російського газу збільшується, а не зменшується", - заявила міністерка.

У заяві зазначається, що протягом останніх десятиліть Австрія стала "дуже залежною від постачання російського газу". Останнім значним кроком до цієї залежності стало продовження довгострокових контрактів на постачання природного газу з РФ у 2018 році.

"Ці помилкові рішення призвели до того, що на початку російської агресії Австрія вже отримувала 80% газу з Росії", - заявили у відомстві.

Попри заходи федерального уряду зі зменшення цієї залежності, частка російського природного газу все ще залишається в Австрії "занадто високою", а в останні місяці взагалі спостерігається її зростання. Як заявили у міністерстві енергетики, однієї з причин цього є те, що в контрактах на постачання природного газу, які уклала австрійська OMV з "Газпромом", передбачено фіксоване зобов'язання щодо купівлі газу (take-or-pay). З огляду на це ці контракти були названі "кабальними".

"Це означає, що оплата має бути здійснена в будь-якому випадку, навіть якщо російський газ не купується. У результаті цих кабальних контрактів, на тлі падіння загального споживання газу та залишення незмінними обсягів імпорту, спостерігається зростання частки російського природного газу. Адже споживання газу в Австрії скоротилося на чверть зі 100,3 терават-годин у 2021 році до 75,6 терават-годин у 2023 році", - заявили у відомстві.

Як наголосила Гевесслер, наразі спостерігається явний провал ринку, оскільки "неросійського природного газу достатньо, але енергетичні компанії його не купують".

"Якщо ринок не працює, держава має втрутитися. Я в цьому переконана: Настав час для законодавчо закріпленого зобов'язання щодо диверсифікації. І я також звертаюся до всіх відповідальних у парламенті - зробімо наступний крок зараз", - заявила вона.

Так, міністерство енергетики запропонувало ряд заходів, які потрібно закріпити на законодавчому рівні конституційною більшістю. Зокрема, мова йде про зобов’язання енергетичних компаній, які постачають газ австрійським споживачам, "бути здатними замінити відмову найбільшого єдиного джерела постачання іншими джерелами постачання".

Крім того, постачальники газу "повинні надати докази поступового збільшення частки неросійського природного газу". Іншим заходом було названо – "підготовку до виходу з російських контрактів".

"Ще однією причиною високого рівня залежності є кабальна угода між OMV та "Газпромом", яка передбачає фіксовані зобов'язання щодо закупівлі російського газу. Для того, щоб відмовитися від поставок російського газу, як це передбачено в Австрії та на рівні ЄС, необхідно вивчити та реалізувати всі варіанти розірвання контракту", - заявили у міністерстві енергетики.

Такод повідомляється, що Газпром вже в односторонньому порядку скоротив поставки газу у 2022 році, а "із закінченням терміну дії транзитного контракту через Україну знову існує ризик того, що Росія використає постачання газу як зброю і не постачатиме стільки, скільки заплановано".

"З цієї причини міністерство захисту клімату підтримує будь-яку можливість виходу з контракту на постачання газу через одностороннє невиконання "Газпромом" своїх зобов'язань", - йдеться у повідомленні.

  • Раніше австрійський виробник опалювальних котлів Windhager подав заяву про банкрутство на тлі зростання цін на енергоносії через війну РФ проти України.
Теги:
Росія
газ
Австрія
Економіка
Читайте також:
Володимир Єрмаков
12 лютого, 2024 понедiлок
Поліція ідентифікувала двох підозрюваних у вбивстві 17-річного українського баскетболіста: одного заарештували
війна в Україні
12 лютого, 2024 понедiлок
РФ зараз займає сильнішу позицію, ніж рік тому, і має перевагу в Україні, – розвідка Норвегії
12 лютого, 2024 понедiлок
РФ атакувала Україну дронами й ракетами в ніч на 12 лютого: в Павлограді перебої з електрикою, на Харківщині пошкоджені будинки й поліклініка
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.67
    Купівля 37.67
    Продаж 38.22
  • EUR
    Купівля 40.69
    Продаж 41.5
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
13 лютого
08:05
Оновлено
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини 13 лютого
Росіяни атакували "шахедами" Дніпропетровщину: є влучання в енергетичний та інфраструктурний об'єкти
08:05
OPINION
Валерій Пекар
Заклики до революції є найкоротшим способом остаточно втратити країну
08:01
Інтерв’ю
Євген Дубогриз
Скільки коштуватиме додаткова мобілізація. Розмова Еспресо з Євгеном Дубогризом
07:50
Оновлено
На фото втрати окупантів
Армія РФ за добу втратила 8 танків, 19 артсистем і понад 1000 військових, - Генштаб
07:35
Чехія
МЗС Чехії пропонує зробити безстроковою заборону видачі віз росіянам і білорусам
07:26
Оновлено
Вірмено-азербайджанський кордон
Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного в обстрілах. Єреван заперечив свою атаку
07:16
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
У Чорному морі перебувають 4 російські кораблі, серед них 1 ракетоносій
06:57
Латвійська депутатка Європарламенту Тетяна Жданок
Спецслужба Латвії допитала євродепутатку Жданок, яка могла співпрацювати з ФСБ
06:26
Південна Корея
Південна Корея пообіцяла "потужну" відповідь на провокації КНДР на тлі випробовування Пхеньяном нової зброї
06:17
На фото: система ППО
Нічна атака РФ: Повітряні сили знищили 16 з 23 ворожих "шахедів"
05:59
Сенат США
Сенат США припинив дебати щодо допомоги Україні. Попереду основне голосування
05:55
Андрій Лунін, Реал, Ла Ліга
Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 13 лютого
05:38
Кіпр
Кіпр попросив Штайнмаєра вплинути на Туреччину щодо об'єднання острова
05:36
Хезбола, Ліван
Франція представила план припинення бойових дій між Ліваном та Ізраїлем
05:08
Ізраїль, ЦАХАЛ
Ізраїль застосував авіацію проти об'єктів ісламістів на півдні Лівану
04:40
Японія задля стримування Китаю надасть безпекову підтримку чотирьом країнам
04:12
світ США кримінал
Стрілянина в метро Нью-Йорка: одна людина загинула, декілька поранено
03:44
Вадим Сімаков
У результаті обстрілу з боку РФ серйозних пошкоджень зазнала одна з ТЕС
03:16
Siemens
Російська структура Siemens згортає свій бізнес і оголошує про ліквідацію
02:48
спорт легка атлетика ДТП Африка
У ДТП в Кенії загинув рекордсмен світу в марафоні Кіптум
02:20
Веймарський трикутник
Посилення ЄС і НАТО та саміт з Україною: заява лідерів "Веймарського трикутника"
01:52
біткоін
Bitcoin уперше з 2021 року подорожчав до $50 тис
01:24
Йорданія десантувала термінову меддопомогу до Гази
Два пілоти загинули: у Йорданії розбився військовий літак
00:56
Такер Карлсон і Путін
Напав на Україну через горилу в зоопарку: Маск висміяв "історичні" фантазії Путіна в інтерв'ю Карлсону
00:28
Зеленський
Гарантії безпеки та альтернатива допомозі США: Зеленський відвідає низку європейських столиць, - Bloomberg
2024, понедiлок
12 лютого
23:35
Приз Венеційського фестивалю, висунення на Оскар: фільм "Цензорка" про жінок в колонії Одеси вийде в український прокат у березні
23:16
Ллойд Остін
Госпіталізація Остіна: очільник Пентагона скасував поїздку до Брюсселя на засідання Рамштайн
22:52
Віктор Ляшко
Назвати код: Ляшко нагадав, що для купівлі ліків за електронним рецептом в аптеку треба брати телефон
22:49
Удар РФ по нафтобазі в Харкові: в навколишнє середовище витекло близько 3 тис. тонн продуктів
22:41
військовий літак Німеччина
"Усвідомлюємо небезпеку від імперіалістичної Росії": Німеччина планує цьогоріч витратити на оборону 2% ВВП
22:21
російська пропаганда
Portal Kombat: Франція виявила мережу пропаганди РФ, спрямовану проти України
21:47
Джо Байден
"Загрожує нашій безпеці": Байден про погрози Трампа не захищати країни НАТО від РФ
21:33
Рада безпеки ООН
РФ у Радбезі ООН заявила, що Міжнародний суд виправдав її дії щодо України, Кислиця відповів
21:18
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Фортифікації на полі бою: бажане й реальне. Колонка Сергія Згурця
21:01
Оновлено
санкції проти Росії
Рада ЄС прийняла перше рішення щодо передачі російських активів на користь України
20:51
окупанти рф
"День початку СВО": у держдумі РФ пропонують відзначати річницю масштабного вторгнення в Україну
20:38
Ексклюзив
блокада кордону
Поліція Польщі повністю підтримує протестувальників, - водій фури, з якої висипали зерно 
20:20
ЄС - Китай
Санкції ЄС вперше можуть торкнутися компаній із Китаю, - Bloomberg
20:00
OPINION
Олег Манчура
Українські діалекти: чи є галицизми "спольщеною святою говіркою"
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 718-го дня війни: ЗСУ почали успішно застосовувати новітню антидронову систему, а нацгвардійці спалили ворожий "солнцепьок"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV