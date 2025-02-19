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Рубіо заявив, що США зберігатимуть санкції проти РФ принаймні до мирної угоди в Україні, - Bloomberg

Ксенія Золотова
19 лютого, 2025 середа
03:17
Війна з Росією Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Штати збережуть санкції проти Росії принаймні до укладання угоди про припинення війни в Україні

Зміст

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Рубіо запевнив групу європейських колег, що санкції не будуть скасовані раніше, ніж буде досягнуто рішення про припинення війни в Україні. 

Розмова відбулася після того, як Рубіо приєднався до інших офіційних осіб США в Саудівській Аравії 18 лютого на зустрічі з російськими представниками.

Bloomberg пише, що його держсекретаря США може принести певне полегшення європейським союзникам, які побоювалися, що США укладуть угоду з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб послабити бойові дії в Україні та відмовитися від санкцій, які адміністрація Джо Байдена наклала на Росію.

У звіті Держдепартаменту не згадується, що в розмові Рубіо йшлося про санкції, але йдеться, що країни "домовилися залишатися в тісному контакті", оскільки працюють над досягненням довгострокового припинення війни в Україні.

Раніше того ж дня Рубіо заявив, що всім сторонам доведеться піти на поступки, щоб досягти угоди, однак додав, що будь-яка подібна угода має отримати підтримку всіх сторін.

"Мета - покласти край цьому конфлікту справедливим, міцним, стійким і прийнятним для всіх залучених сторін способом. Ось у чому полягатиме поточна взаємодія", - наголосив держсекретар США.

Видання зауважує, що хоч Москва і звернулася до США з проханням про пом'якшення санкцій, однак у ЄС наразі немає планів пом'якшувати заходи щодо Росії.

Переговори США й РФ у Саудівській Аравії 18 лютого

У столиці Саудівської Аравії 18 лютого відбулися переговори між державним секретарем США Марком Рубіо та головою російського МЗС Сергієм Лавровим. Вони тривали майже 5 годин. 

Марко Рубіо після переговорів заявив, що для закінчення війни в Україні всі сторони мають піти на поступки, але неправильно їх визначати заздалегідь. За його словами, країни домовилися відновити штат своїх посольств у Вашингтоні та Москві, аби створити "місії для підтримки мирних переговорів щодо України, двосторонніх відносин та співпраці в більш широкому сенсі". 

Водночас журналістка Fox News Джекі Гайнріх повідомила: Сполучені Штати Америки та Росія нібито пропонують триетапний мирний план, який, зокрема, передбачає проведення президентських виборів в Україні.

Президент Володимир Зеленський прокоментував перемовини США й РФ у Ер-Ріяді без участі України, заявивши, що Київ не піде на ультиматуми Росії.

Президент США Дональд Трамп дав пресконференцію у своєму маєтку Мар-а-Лаго в Палм-Біч, і обговорив переговори з РФ, які відбулись у Саудівській Аравії.

Президент України Володимир Зеленський відклав свій візит до Саудівської Аравії, щоб не надати легітимності зустрічі офіційних осіб США та Росії в Ер-Ріяді.

Трамп заявив, що може зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним до кінця лютого.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
санкції проти Росії
США
Світ про Україну
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