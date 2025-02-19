Рубіо заявив, що США зберігатимуть санкції проти РФ принаймні до мирної угоди в Україні, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Рубіо запевнив групу європейських колег, що санкції не будуть скасовані раніше, ніж буде досягнуто рішення про припинення війни в Україні.

Розмова відбулася після того, як Рубіо приєднався до інших офіційних осіб США в Саудівській Аравії 18 лютого на зустрічі з російськими представниками.

Bloomberg пише, що його держсекретаря США може принести певне полегшення європейським союзникам, які побоювалися, що США укладуть угоду з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб послабити бойові дії в Україні та відмовитися від санкцій, які адміністрація Джо Байдена наклала на Росію.

У звіті Держдепартаменту не згадується, що в розмові Рубіо йшлося про санкції, але йдеться, що країни "домовилися залишатися в тісному контакті", оскільки працюють над досягненням довгострокового припинення війни в Україні.

Раніше того ж дня Рубіо заявив, що всім сторонам доведеться піти на поступки, щоб досягти угоди, однак додав, що будь-яка подібна угода має отримати підтримку всіх сторін.

"Мета - покласти край цьому конфлікту справедливим, міцним, стійким і прийнятним для всіх залучених сторін способом. Ось у чому полягатиме поточна взаємодія", - наголосив держсекретар США.

Видання зауважує, що хоч Москва і звернулася до США з проханням про пом'якшення санкцій, однак у ЄС наразі немає планів пом'якшувати заходи щодо Росії.

Переговори США й РФ у Саудівській Аравії 18 лютого