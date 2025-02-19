Рубіо заявив, що США зберігатимуть санкції проти РФ принаймні до мирної угоди в Україні, - Bloomberg
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Штати збережуть санкції проти Росії принаймні до укладання угоди про припинення війни в Україні
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.
Рубіо запевнив групу європейських колег, що санкції не будуть скасовані раніше, ніж буде досягнуто рішення про припинення війни в Україні.
Розмова відбулася після того, як Рубіо приєднався до інших офіційних осіб США в Саудівській Аравії 18 лютого на зустрічі з російськими представниками.
Bloomberg пише, що його держсекретаря США може принести певне полегшення європейським союзникам, які побоювалися, що США укладуть угоду з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб послабити бойові дії в Україні та відмовитися від санкцій, які адміністрація Джо Байдена наклала на Росію.
У звіті Держдепартаменту не згадується, що в розмові Рубіо йшлося про санкції, але йдеться, що країни "домовилися залишатися в тісному контакті", оскільки працюють над досягненням довгострокового припинення війни в Україні.
Раніше того ж дня Рубіо заявив, що всім сторонам доведеться піти на поступки, щоб досягти угоди, однак додав, що будь-яка подібна угода має отримати підтримку всіх сторін.
"Мета - покласти край цьому конфлікту справедливим, міцним, стійким і прийнятним для всіх залучених сторін способом. Ось у чому полягатиме поточна взаємодія", - наголосив держсекретар США.
Видання зауважує, що хоч Москва і звернулася до США з проханням про пом'якшення санкцій, однак у ЄС наразі немає планів пом'якшувати заходи щодо Росії.
Переговори США й РФ у Саудівській Аравії 18 лютого
У столиці Саудівської Аравії 18 лютого відбулися переговори між державним секретарем США Марком Рубіо та головою російського МЗС Сергієм Лавровим. Вони тривали майже 5 годин.
Марко Рубіо після переговорів заявив, що для закінчення війни в Україні всі сторони мають піти на поступки, але неправильно їх визначати заздалегідь. За його словами, країни домовилися відновити штат своїх посольств у Вашингтоні та Москві, аби створити "місії для підтримки мирних переговорів щодо України, двосторонніх відносин та співпраці в більш широкому сенсі".
Водночас журналістка Fox News Джекі Гайнріх повідомила: Сполучені Штати Америки та Росія нібито пропонують триетапний мирний план, який, зокрема, передбачає проведення президентських виборів в Україні.
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