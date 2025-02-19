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У Чехії розпочали розслідування щодо експорту дронів в Україну: підозра на контрабанду

Ксенія Золотова
19 лютого, 2025 середа
01:01
Світ Чехія

Правоохоронні органи Чехії розслідують підозри щодо експорту дронів в Україну. Серед них можливе зловживання дипломатичними паспортами та ймовірна контрабанда БПЛА

Зміст

Про це повідомляє ČTK.

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала скликав на наступний вівторок зустріч міністерства оборони з представниками Group D, яка організовує збір коштів на безпілотники для України в проєкті Nemesis. Причиною стала поява інформації в ЗМІ про нібито незаконні операції в межах проєкту. 

Правоохоронні органи розслідують підозри щодо експорту дронів з Чехії в Україну. Серед них, наприклад, можливе зловживання дипломатичними паспортами та ймовірна контрабанда безпілотників військовими.

Президент Чехії Петр Павел закликав до швидкого та прозорого розслідування підозр щодо експорту безпілотників. Але він також назвав нестандартним і шкідливим, коли після оголошення таких підозр під час розслідування "в справу вводяться нові відомості та домисли". Він попередив про загрозу псування доброго імені армії, міністерства та всієї Чехії.

Начальник Генштабу Карел Ржека вважає, що експорт безпілотників в Україну в проєкті Nemesis, який він спонсорував, був законним і ніхто не порушував закон. На чеському телебаченні він визнав лише "незначні адміністративні помилки".

  • Президент Чехії Петр Павел підтримав 40 заяв щодо участі у бойових діях в Україні у 2024 році. Тим часом 74 заяви були відхилені.

 

Теги:
Новини
Кримінал
Україна
Чехія
безпілотник
допомога Україні
зброя для України
Світ про Україну
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