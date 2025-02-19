Погодився працювати на окупаційну владу Куп’янська: поліція повідомила зловмиснику про підозру у колабораціонізмі

Про це повідомляє Національна поліція України.

Використовуючи свої знання та досвід у сфері державного управління, фігурант виконував організаційно-розпорядчі функції, контролював роботу підпорядкованого відділу, розподіляв обов’язки серед працівників та забезпечував реалізацію політики держави-агресора в соціально-економічній сфері, встановили слідчі.

Крім того, зловмисник здійснював координацію у соціально-економічній сфері та проводив аналіз фінансової, ринкової, транспортної та телекомунікаційної інфраструктури на тимчасово окупованій території. Він розробляв розпорядження окупаційної адміністрації та контролював їх виконання, а також звітував перед керівництвом загарбників.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.