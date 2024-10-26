Соцмережа Ask.fm оголосила про припинення роботи з 1 грудня

Про це повідомили на сайті платформи.

"Після захопливої подорожі, що тривала понад 10 років, ми змушені оголосити про її завершення. Платформа для анонімних розмов у форматі "запитання-відповідь" припиняє свою діяльність з 1 грудня 2024 року", - йдеться у повідомленні.

У команді зазначили, що це рішення пов'язане зі значним зменшенням бази користувачів. Там додали, що платформа більше не відповідає потребам сучасних користувачів соціальних мереж.

"Платформа продовжить свою роботу до 1 грудня, щоб гарантувати, що все буде врегульовано відповідно до вимог чинного законодавства. Якщо ви бажаєте зберегти будь-які дані або контент зі своїх акаунтів, будь ласка, зробіть це до 1 грудня", - додали у команді.

Задля безпеки та захисту особистої інформації, усі персональні дані користувачів будуть видалені в найкоротші терміни. З 24 жовтня 2024 року нові реєстрації будуть недоступні.

Довідка. Ask.fm - соціальна мережа запитань і відповідей, запущена в червні 2010 року в Латвії. Після реєстрації користувач заповнював анкету і міг від свого імені або анонімно ставити і відповідати на запитання інших.