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Головна Технології Meta запускає технологію розпізнавання облич у Facebook задля запобігання шахрайству

Meta запускає технологію розпізнавання облич у Facebook задля запобігання шахрайству

Марія Науменко
22 жовтня, 2024 вiвторок
13:25
Технології

Компанія Meta оголосила про запуск технології розпізнавання облич у Facebook для виявлення шахрайської реклами, що використовує зображення відомих людей

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

У компанії заявили, що зареєструють близько 50 тисяч публічних людей для участі в тестуванні, яке передбачає автоматичну перевірку фотографій їхніх профілів у Facebook на відповідність зображенням, використаним у підозрілих шахрайських оголошеннях. Якщо зображення збігатимуться, і Meta вважатиме, що реклама є шахрайською, вона заблокує її.

За словами представників компанії, знаменитості отримають повідомлення про реєстрацію і зможуть відмовитися від участі, якщо захочуть.

З грудня цього року компанія планує розпочати тестування по всьому світу, за винятком Великої Британії, ЄС, Південної Кореї та американських штатів Техас та Іллінойс, де вона не має дозволу регуляторних органів

Віцепрезидентка Meta з питань контент-політики Моніка Біккерт заявила, що у перевірках братимуть участь публічні люди, чиї обличчя були використані в шахрайських рекламних оголошеннях.

"Ідея полягає в тому, щоб надати їм якомога більше захисту. Вони можуть відмовитися від нього, якщо захочуть, але ми хочемо мати можливість зробити цей захист доступним і простим для них", - зауважила вона.

Крім боротьби з шахрайством, Meta також планує дослідити використання технології розпізнавання облич для відновлення доступу до акаунтів звичайних користувачів Facebook та Instagram, які були заблоковані або скомпрометовані.

  • 4 жовтня повідомлялось, що акції Meta Platforms Inc. злетіли, принісши Марку Цукербергу 206,2 млрд доларів статку, завдяки чому він посів друге місце в рейтингу найбагатших людей світу за версією Bloomberg Billionaires Index.

 

Теги:
Світ
США
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