Марк Цукерберг став другою найбагатшою людиною у світі, випередивши власника Amazon Джеффа Безоса
Акції Meta Platforms Inc. злетіли, принісши Марку Цукербергу 206,2 млрд доларів статку, завдяки чому він посів друге місце в рейтингу найбагатших людей світу за версією Bloomberg Billionaires Index
Про це повідомляє Bloomberg.
За даними видання, за рік статки Цукерберга, який володіє 13% акцій Meta, збільшилися на 23% - 78 млрд доларів, що є найвищим показником серед 500 найбагатших людей світу.
Наразі статки Цукерберга на 1,1 млрд доларів більші, ніж у Джеффа Безоса, засновника Amazon.com Inc. Однак лідером все ще залишається Ілон Маск - його статки на 50 млрд більші за Цукерберга.
Акції Meta виросли завдяки результатам продажів у другому кварталі, які виявилися кращими, ніж очікувалося, а також завдяки тому, що компанія почала розробляти великі мовні моделі, які використовуються в чат-ботах зі штучним інтелектом. У четвер, 3 жовтня, акції закрилися на історичному максимумі в 582,77 долара.
На зростання багатства Цукерберга також вплинули інвестиції його компанії в передові технології, такі як великі мовні моделі, що лежать в основі чат-ботів, та окуляри доповненої реальності Orion.
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Згідно зі звітом Informa Connect Academy, Ілон Маск може стати першим трильйонером у світі вже до 2027 року. Його статки зростають в середньому на 110% на рік.
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