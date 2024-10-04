Марк Цукерберг став другою найбагатшою людиною у світі, випередивши власника Amazon Джеффа Безоса

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, за рік статки Цукерберга, який володіє 13% акцій Meta, збільшилися на 23% - 78 млрд доларів, що є найвищим показником серед 500 найбагатших людей світу.

Наразі статки Цукерберга на 1,1 млрд доларів більші, ніж у Джеффа Безоса, засновника Amazon.com Inc. Однак лідером все ще залишається Ілон Маск - його статки на 50 млрд більші за Цукерберга.

Акції Meta виросли завдяки результатам продажів у другому кварталі, які виявилися кращими, ніж очікувалося, а також завдяки тому, що компанія почала розробляти великі мовні моделі, які використовуються в чат-ботах зі штучним інтелектом. У четвер, 3 жовтня, акції закрилися на історичному максимумі в 582,77 долара.

На зростання багатства Цукерберга також вплинули інвестиції його компанії в передові технології, такі як великі мовні моделі, що лежать в основі чат-ботів, та окуляри доповненої реальності Orion.