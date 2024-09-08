Ілон Маск може стати першим у світі трильйонером до 2027 року, - Informa Connect Academy

Про це повідомляє The Guardian.

Дані Індексу мільярдерів Bloomberg свідчать про те, що Маск також є найбагатшою людиною у світі зі статком 251 млрд доларів.

За прогнозами, Гаутам Адані, засновник індійського бізнес-конгломерату, стане другим трильйонером у 2028 році, якщо його річний темп зростання збережеться на рівні 123%.

Дженсен Хуанг, керівник Nvidia, та Праджого Пангесту, індонезійський енергетичний магнат, також можуть стати трильйонерами у 2028 році.

Настомість Бернар Арно, власник LVMH, та Марк Цукерберг, керівник Meta, можуть стати трильйонерами у 2030 році.

Цей звіт підкреслює зростання статків найбагатших людей світу. Однак вчені вважають, що накопичення таких величезних статків є соціальною проблемою. Наприклад, 1% найбагатших людей світу відповідає за більші викиди вуглекислого газу, ніж 66% найбідніших, що сприяє кліматичній кризі.