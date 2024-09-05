Трамп розповів, яку посаду може отримати Маск, у разі його перемоги на президентських виборах

Про це інформує Reuters, посилаючись на промову Трампа.

"Я створю комісію з ефективності уряду, завданням якої буде проведення повного фінансового аудиту та аудиту ефективності роботи всього федерального уряду і надання рекомендацій щодо радикальних реформ", - заявив Трамп.

Кандидат у президенти не уточнив, як саме працюватиме комісія, втім, за його словами, вона протягом шести місяців з моменту створення розробить план усунення "шахрайства та неналежних платежів".

Вказано, що цю ідею він обговорював зі своїми помічниками впродовж тижнів, але під час виступу вперше публічно озвучив її. Також Трамп сказав, що Маск погодився очолити цей орган.

Мільярдер відреагував на заяву експрезидента США.

"Я з нетерпінням чекаю на можливість послужити Америці, якщо випаде така нагода. Мені не потрібна ні зарплата, ні звання, ні визнання", - написав він у соцмережі Х.

Раніше під час розмови з Трампом 19 серпня мільярдер зазначав, що був би зацікавлений у роботі в цьому органі.