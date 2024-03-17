Спалено вертоліт: Придністров'я заявило про атаку дрона на військову частину

Цю новину поширив "державний" телеканал "Перший Придністровський", після чого сюжет підхопили прокремлівські російські медіа.

"Сьогодні на території однієї з військових частин Тирасполя сталася пожежа, яка виникла внаслідок вибуху. Попередньо встановлено, що вибух стався в результаті атаки дрона-камікадзе, політ якого був зафіксований з боку "Конюшинного мосту", - зазначили пропагандисти Придністров'я.

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"Жертв немає. Працюють правоохоронці. Порушено кримінальну справу", - додали вони.

Новина супроводжується фото й відео спаленого гелікоптера.