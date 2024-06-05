Спецслужба Молдови заявила, що ексочільник генштабу країни Горган співпрацював з Росією

Про це повідомляє TVR Moldova.

Молдовська служба розповіла виданню, що інформація журналістського розслідування The Insider щодо Горгана є правдивою.

"Інформація, якою володіє SIS (служба інформації та безпеки, - ред.), вказує на безпрецедентний рівень інтенсивності дій, які здійснюються Російською Федерацією, спрямованих на закріплення Республіки Молдова у сфері її впливу. Ми знаємо про цілі, суб'єктів, інструменти і тактику, що застосовуються проти демократичних процесів у Молдові", - зазначають у спецслужбі.

Розслідування щодо Ігоря Горгана

Видання The Insider отримало доступ до листування в Telegram ексочільника генштабу Молдови із його куратором з російського ГРУ - полковником Олексієм Макаровим. Журналісти зазначають, що Горган регулярно розповідав про політичну ситуацію всередині республіки, а також - доповідав росіянам про візити представників Міністерства оборони України до його країни.

У матеріалі акцентується, що ексначальник молдовського генштабу почав активно контактувати з ГРУ у квітні 2022 року.

"Судячи з цих повідомлень, ГРУ особливо цікавило, яке озброєння Київ закуповує у сусідніх країнах, зокрема в Молдові. Генерал Горган відразу повідомляє: "Український Укроборонекспорт намагається у Молдови викупити (або забрати за допомогою "партнерів") 6 Міг-29, що розташовані в Маркулештах. Дуже сильно наполягають... Поки що літаки на місці. Операцію хочуть "провернути" через підставну фірму з Об'єднаних Арабських Еміратів найближчим часом", - розповідає The Insider.

Зазначено, Ігор Горган працював у генштабі Молдови до 2021 року, коли президентка Майя Санду відправила його у відставку. За словами видання, він ще залишається важливими інформатором РФ, користуючись своїми зв’язками у міноборони Молдови.