Спецслужба Молдови заявила, що ексочільник генштабу країни Горган співпрацював з Росією
Служба інформації та безпеки Молдови підтвердила, що колишній глава генштабу Ігор Горган працював на Росію. За інформацією ЗМІ, він зокрема передавав дані про візити представників Міноборони України
Про це повідомляє TVR Moldova.
Молдовська служба розповіла виданню, що інформація журналістського розслідування The Insider щодо Горгана є правдивою.
"Інформація, якою володіє SIS (служба інформації та безпеки, - ред.), вказує на безпрецедентний рівень інтенсивності дій, які здійснюються Російською Федерацією, спрямованих на закріплення Республіки Молдова у сфері її впливу. Ми знаємо про цілі, суб'єктів, інструменти і тактику, що застосовуються проти демократичних процесів у Молдові", - зазначають у спецслужбі.
Розслідування щодо Ігоря Горгана
Видання The Insider отримало доступ до листування в Telegram ексочільника генштабу Молдови із його куратором з російського ГРУ - полковником Олексієм Макаровим. Журналісти зазначають, що Горган регулярно розповідав про політичну ситуацію всередині республіки, а також - доповідав росіянам про візити представників Міністерства оборони України до його країни.
У матеріалі акцентується, що ексначальник молдовського генштабу почав активно контактувати з ГРУ у квітні 2022 року.
"Судячи з цих повідомлень, ГРУ особливо цікавило, яке озброєння Київ закуповує у сусідніх країнах, зокрема в Молдові. Генерал Горган відразу повідомляє: "Український Укроборонекспорт намагається у Молдови викупити (або забрати за допомогою "партнерів") 6 Міг-29, що розташовані в Маркулештах. Дуже сильно наполягають... Поки що літаки на місці. Операцію хочуть "провернути" через підставну фірму з Об'єднаних Арабських Еміратів найближчим часом", - розповідає The Insider.
Зазначено, Ігор Горган працював у генштабі Молдови до 2021 року, коли президентка Майя Санду відправила його у відставку. За словами видання, він ще залишається важливими інформатором РФ, користуючись своїми зв’язками у міноборони Молдови.
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