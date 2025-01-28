США можуть переглянути свою участь в окремих структурах ООН, - Кислиця
Представник України при ООН Сергій Кислиця припускає, що США й надалі активно співпрацюватимуть з ООН, проте можуть переглянути свою учать у деяких структурах
Про це він сказав в інтерв'ю Укрінформу.
За словами Кислиці, нині складно передбачати, як вибудовуватимуть свою роботу в ООН американські дипломати. Натомість він переконаний, що ООН не може існувати без активної участі в ній США.
"Я не згоден з тими, хто вважає, що Сполучені Штати розвернуться спиною до ООН", - заявив він і додав, що нова адміністрація дуже добре усвідомлює, що це єдиний глобальний майданчик, який займається питаннями безпеки.
Водночас він припускає, що Штати переглянуть свою участь і фінансування окремих структур, агенцій та організацій ООН. При цьому він нагадав критику з боку Трампа під час його першої каденції на посаді президента стосовно окремих напрямків і форм діяльності ООН.
- У вересні 2024-го Сполучені Штати Америки оприлюднили пропозиції щодо реформування Ради безпеки ООН: серед пропозицій два постійних місця для країн Африки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.78 Купівля 41.78Продаж 42.32
- EUR Купівля 43.69Продаж 44.44
- Актуальне
- Важливе