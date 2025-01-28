США можуть переглянути свою участь в окремих структурах ООН, - Кислиця

Про це він сказав в інтерв'ю Укрінформу.

За словами Кислиці, нині складно передбачати, як вибудовуватимуть свою роботу в ООН американські дипломати. Натомість він переконаний, що ООН не може існувати без активної участі в ній США.

"Я не згоден з тими, хто вважає, що Сполучені Штати розвернуться спиною до ООН", - заявив він і додав, що нова адміністрація дуже добре усвідомлює, що це єдиний глобальний майданчик, який займається питаннями безпеки.

Водночас він припускає, що Штати переглянуть свою участь і фінансування окремих структур, агенцій та організацій ООН. При цьому він нагадав критику з боку Трампа під час його першої каденції на посаді президента стосовно окремих напрямків і форм діяльності ООН.