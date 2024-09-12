"Для ефективного розв'язання викликів XXI століття": США оприлюднили пропозиції щодо реформування Радбезу ООН
Сполучені Штати Америки оприлюднили пропозиції щодо реформування Ради безпеки ООН: серед пропозицій два постійних місця для країн Африки
Про це інформує Голос Америки, посилаючись на представницю США в ООН Лінду Томас-Грінфілд.
За словами посадовиці, США виступають за інклюзивне реформування Радбезу, яке сприятиме ефективному розв'язанню викликів XXI століття.
Серед пропозицій реформ:
- створення двох постійних місця без права вето в Раді Безпеки ООН для країн Африки
- створення нового виборного місця в Радбезі ООН для малих острівних держав, що розвиваються
- реформування Радбезу разом з іншими державами та внесення змін до статуту ООН
"Ми повинні очолити шлях у багатостороннє майбутнє, яке відповідає цінностям, закріпленим у минулому, але також реаліям сьогодення", - наголосила Томас-Грінфілд.
Відповідаючи на питання про усунення зі складу Радбезу країн, які порушують принципи Статуту ООН, вона зазначила, що такий механізм існує, проте його впровадження є складним.
Вказано, що переговори щодо реформування ймовірно активізуються за кілька тижнів під час Генеральної Асамблеї ООН.
- 29 вересня 2023 року ексголова Конституційного суду Литви сказав, що Росію можна виключити з ООН де-факто шляхом відмови визнання повноважень її представників. Такий прецедент був стосовно Південно-Африканської Республіки.
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