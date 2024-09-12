"Для ефективного розв'язання викликів XXI століття": США оприлюднили пропозиції щодо реформування Радбезу ООН

Про це інформує Голос Америки, посилаючись на представницю США в ООН Лінду Томас-Грінфілд.

За словами посадовиці, США виступають за інклюзивне реформування Радбезу, яке сприятиме ефективному розв'язанню викликів XXI століття.

Серед пропозицій реформ:

створення двох постійних місця без права вето в Раді Безпеки ООН для країн Африки

створення нового виборного місця в Радбезі ООН для малих острівних держав, що розвиваються

реформування Радбезу разом з іншими державами та внесення змін до статуту ООН

"Ми повинні очолити шлях у багатостороннє майбутнє, яке відповідає цінностям, закріпленим у минулому, але також реаліям сьогодення", - наголосила Томас-Грінфілд.

Відповідаючи на питання про усунення зі складу Радбезу країн, які порушують принципи Статуту ООН, вона зазначила, що такий механізм існує, проте його впровадження є складним.

Вказано, що переговори щодо реформування ймовірно активізуються за кілька тижнів під час Генеральної Асамблеї ООН.