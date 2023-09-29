Росію можна виключити з ООН: ексголова Конституційного суду Литви розповів про механізм

Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав голова Конституційного суду Литви у 2014-2021 роках, а нині декан факультету права університету Вітаутаса Магнуса і член Венеційської комісії Дайнюс Жалімас.

Де-юре виключити Росію з ООН неможливо, бо країна-агресорка неодмінно скористається своїм правом вето.

"Формально Росію треба виключити не тільки з Ради безпеки, але з ООН взагалі. Для цього є підстава — агресія як серйозне порушення статуту ООН. Але це неможливо, тому що виключення ухвалюється 2/3 Генеральної асамблеї ООН після рекомендації Ради безпеки. Ми всі розуміємо, що Росія не погодиться з такою рекомендацією і накладе вето”, - сказав Жалімас.

Водночас, за його словами, лазівка є.

“Але є механізм, як виключити Росію з ООН де-факто. Це відмова визнати повноваження представників Росії шляхом більшості голосів у Генеральній асамблеї, а також у Раді безпеки. Це процедурне питання, ветувати його у Раді безпеки неможливо. Підстава — політика уряду Росії, яка не є миролюбною і направлена проти цілей і принципів ООН, які прописані в статуті організації. Такий прецедент був стосовно Південно-Африканської Республіки, коли її представників не визнали через політику апартеїду”, - сказав правник.