Росію можна виключити з ООН: ексголова Конституційного суду Литви розповів про механізм
Росію можна виключити з ООН де-факто шляхом відмови визнання повноважень її представників. Такий прецедент був стосовно Південно-Африканської Республіки
Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав голова Конституційного суду Литви у 2014-2021 роках, а нині декан факультету права університету Вітаутаса Магнуса і член Венеційської комісії Дайнюс Жалімас.
Де-юре виключити Росію з ООН неможливо, бо країна-агресорка неодмінно скористається своїм правом вето.
"Формально Росію треба виключити не тільки з Ради безпеки, але з ООН взагалі. Для цього є підстава — агресія як серйозне порушення статуту ООН. Але це неможливо, тому що виключення ухвалюється 2/3 Генеральної асамблеї ООН після рекомендації Ради безпеки. Ми всі розуміємо, що Росія не погодиться з такою рекомендацією і накладе вето”, - сказав Жалімас.
Водночас, за його словами, лазівка є.
“Але є механізм, як виключити Росію з ООН де-факто. Це відмова визнати повноваження представників Росії шляхом більшості голосів у Генеральній асамблеї, а також у Раді безпеки. Це процедурне питання, ветувати його у Раді безпеки неможливо. Підстава — політика уряду Росії, яка не є миролюбною і направлена проти цілей і принципів ООН, які прописані в статуті організації. Такий прецедент був стосовно Південно-Африканської Республіки, коли її представників не визнали через політику апартеїду”, - сказав правник.
- Минулого року Україна ініціювала процес виключення Росії з Радбезу та ООН у цілому.
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