США надали Україні бронетехніку та Patriot без плану довгострокової підтримки, - генінспектор Пентагону
Генеральний інспектор Пентагону Роберт Сторч оголосив звіти про підтримку броньованої техніки та систем Patriot, наданих США Україні, та заявив, що вони не мають плану довгострокової підтримки
Про це йдеться у доповіді Управління генерального інспектора Міністерства оборони США.
"Міністерство оборони надало Україні бронетехніку та системи протиповітряної оборони без плану забезпечення їхньої довгострокової підтримки", - сказав Сторч.
Це стосується броньованих машин Bradleys, Strykers і Abrams та систем протиповітряної оборони Patriot, наданих Збройним силам України з січня по вересень 2023 року.
Підтримка включає належні запасні частини, боєприпаси та технічне обслуговування, без них "українці не зможуть підтримувати ці системи озброєнь у своїй поточній боротьбі проти повномасштабного вторгнення Росії".
"Хоча Міністерство оборони зараз працює над розробкою такого плану, брак передбачення в цьому питанні викликає занепокоєння, і його слід негайно виправити", - наголосив Сторч.
Інспекція виявила, що "Міністерство оборони надало обмежені запасні частини, боєприпаси та технічне обслуговування після передачі цих систем озброєння Україні та не скоординувало та не адаптувало ці зусилля до комплексного плану підтримки".
- 14 лютого повідомлялось, що з липня минулого року агентство НАТО з підтримки та закупівель (NSPA) погодило контракти на суму близько $10 млрд, у тому числі на ракети для Patriot і 155 мм боєприпаси.
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