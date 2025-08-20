США не виключають надання підтримки з повітря у межах гарантій безпеки для України
У Білому домі заявили, що у межах гарантій безпеки для України припускають можливість надання підтримки з повітря
Про це під час брифінгу сказала речниця Білого дому Керолайн Левітт.
Її запитали, яким може бути внесок США у гарантії безпеки для України. На це Левітт відповіла, що США могли б надати підтримку з повітря або взяти участь у "координації" дій українських сил. Вона, ймовірно, мала на увазі обмін розвідданими.
"Президент чітко заявив, що американські війська не будуть розгорнуті в Україні, але ми, безумовно, можемо допомогти в координації й, можливо, надати інші засоби гарантій безпеки нашим європейським союзникам", - зазначила речниця.
- Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати Америки та європейські лідери активно працюють над розробкою комплексного пакета гарантій безпеки для України.
