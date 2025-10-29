Пентагон оголосив про передислокацію одного з бойових підрозділів з Європи до США

Про це інформує командування Армії США в Європі та Африці.

Зазначається, що передислокація відбудеться без заміни підрозділу і є частиною "цілеспрямованого процесу щодо забезпечення збалансованої структури збройних сил США".

"Це не виведення американських військ з Європи і не сигнал зменшення зобов’язань перед НАТО за статтею 5. Швидше, це позитивний знак посилення європейських можливостей та відповідальності", — йдеться у повідомленні.

У Пентагоні наголосили, що європейські союзники "виконують заклик президента США Дональда Трампа взяти на себе основну відповідальність за конвенційну оборону Європи". За їхніми словами, "це коригування структури сил не змінить безпекову ситуацію на континенті".

Водночас у США підкреслили, що країна "зберігає потужну присутність на всьому європейському театрі військових дій" та здатність швидко розгортати сили і ресурси для досягнення стратегічних цілей. Це включає забезпечення пріоритетів США та підтримку союзників НАТО, "підтверджуючи зобов’язання президента Трампа захищати Європу".

9 квітня ЄС закликав США не виводити війська з континенту, оскільки це може призвести до дестабілізації оборони НАТО та підірвати зусилля щодо стримування російської агресії.



