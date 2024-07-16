США передали Україні обладнання для гуманітарного розмінування на $5,8 млн

Про це повідомило посольство США в Україні.

"Повномасштабне вторгнення Росії в Україну призвело до забруднення значних територій країни наземними мінами та боєприпасами, що не вибухнули, створюючи серйозні загрози для цивільної безпеки та перешкоджаючи економічному відновленню України. У відповідь на це уряд України залучив до роботи тисячі нових саперів з ДССТ та інших відомств", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що передача відбулася після успішного завершення співробітниками ДССТ тренінгу з механічного розмінування, проведеного компанією Tetra Tech на заході України в рамках спільної американо-канадської ініціативи.

Серед обладнання, переданого Україні:

чотири платформи для розмінування GCS-100 з дистанційним керуванням та навісним обладнанням для роботи з різними вибухонебезпечними предметами і середовищами

запасні частини

мобільні станції технічного обслуговування

вантажівки, причепи і крани для транспортування машин на місцевість.

Крім того, було передано чотири броньовані екскаватори, транспортні засоби та засоби індивідуального захисту.