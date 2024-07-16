США передали Україні обладнання для гуманітарного розмінування на $5,8 млн
У вівторок, 16 липня, Держдеп США передав Державній спеціальній службі транспорту України (ДССТ) обладнання для розмінування на суму 5,8 мільйона доларів
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Про це повідомило посольство США в Україні.
"Повномасштабне вторгнення Росії в Україну призвело до забруднення значних територій країни наземними мінами та боєприпасами, що не вибухнули, створюючи серйозні загрози для цивільної безпеки та перешкоджаючи економічному відновленню України. У відповідь на це уряд України залучив до роботи тисячі нових саперів з ДССТ та інших відомств", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що передача відбулася після успішного завершення співробітниками ДССТ тренінгу з механічного розмінування, проведеного компанією Tetra Tech на заході України в рамках спільної американо-канадської ініціативи.
Серед обладнання, переданого Україні:
- чотири платформи для розмінування GCS-100 з дистанційним керуванням та навісним обладнанням для роботи з різними вибухонебезпечними предметами і середовищами
- запасні частини
- мобільні станції технічного обслуговування
- вантажівки, причепи і крани для транспортування машин на місцевість.
Крім того, було передано чотири броньовані екскаватори, транспортні засоби та засоби індивідуального захисту.
- 16 липня стало відомо, що з нагоди Дня Української Державності в Латвії зібрали чергову гуманітарну допомогу Україні, яка містить, зокрема, тепловізори та пристрої для розмінування.
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